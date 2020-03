MERCATI INFETTI – VENERDÌ NERO PER LE BORSE EUROPEE A CAUSA DELLA PAURA PER IL CORONAVIRUS E DEL CROLLO DEL PETROLIO: MILANO CHIUDE A -3,5% ED È AI MINIMI DA METÀ AGOSTO. ANCHE A WALL STREET GIORNATA DIFFICILE E INDICI IN NETTO CALO NONOSTANTE I BUONI DATI SULL’OCCUPAZIONE – I MERCATI NON SONO CONVINTI CHE L’EMERGENZA FINIRÀ PRESTO E GLI INVESTITORI VANNO SUGLI ASSET SICURI COME ORO E BUND…