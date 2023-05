“GOOGLE E AMAZON RISCHIANO DI DIVENTARE OBSOLETI” – LA PROFEZIA DI BILL GATES SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA GRANDE BATTAGLIA TECNOLOGICA DEL FUTURO SARÀ PER LA CREAZIONE DI UN ASSISTENTE PERSONALE DIGITALE, MUNITO DI IA, CAPACE DI ANTICIPARE I BISOGNI UMANI, COME FARE SHOPPING O RICERCHE ONLINE. “CHI AVRÀ L'ASSISTENTE DIGITALE NON NAVIGHERÀ PIÙ SU MOTORI DI RICERCA, NON ANDRÀ MAI SU AMAZON”