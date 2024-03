22 mar 2024 19:30

SALARI AMARI – GLI STIPENDI CRESCONO OVUNQUE IN EUROPA, MA NON IN ITALIA: NELL’ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023, IN CONFRONTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2022, LE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI SONO DIMINUITE DELLO 0,1%. UN DATO IN NETTA CONTROTENDENZA CON LA MEDIA UE, CHE INVECE SEGNA UNA CRESCITA DEL 3,8%, IL 3,1% SE SI CONSIDERANO SOLO I PAESI DELL’EUROZONA