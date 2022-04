SALUTAME A SOROS! - AVVISATE BERLUSCONI: UNA ONG FINLANDESE VUOLE TRASFORMARE IN UN CAMPEGGIO SOCIALE-ALTERNATIVO I TERRENI ACCANTO A VILLA CERTOSA, IN COSTA SMERALDA! LA TRATTATIVA È AVANZATA, L’OFFERTA FINALE SI AGGIREREBBE INTORNO AI 4,3 MILIONI DI DOLLARI. CHI C’È DIETRO? L’ORGANIZZAZIONE CHE STA TENENDO I NEGOZIATI SI CHIAMA “OPEN SOCIETY FINLAND”, NOME CHE SEMBRA RIMANDARE ALLA GALASSIA DI ISTITUTI FILANTROPICI DEL MILIARDARIO GEORGE SOROS…

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

berlusconi villa certosa

Camper e roulotte sparse per 12 ettari, accanto alla reggia paradiso del Cavaliere a Punta Lada. Chissà che ne pensa Silvio Berlusconi dei nuovi, aspiranti vicini, che sognano di trasformare in un campeggio sociale-alternativo i terreni accanto a Villa Certosa, "Berluscolandia" delle più immaginifiche, con tanto di finto vulcano, angolo del dolmen e teatro greco-romano che ha ispirato, ai tempi d'oro, le schitarrate di Mariano Apicella.

George Soros

I terreni in vendita, lato Sud della proprietà berlusconiana, con cancellata accanto alla garitta dei carabinieri, sono al centro di serrate trattative. Se ne sta occupando la divisione Real Estate della Sigma Ori, a cui è iscritto il proprietario delle aree finite sul mercato. Tra le proposte ricevute, ce n'è una avanzata da una ong finlandese che vorrebbe fare di questa porzione della Gallura, oggi una successione armoniosa di macchia mediterranea, un camping non profit.

berlusconi e putin a villa certosa

Fonti vicine alla trattativa, parlano di un negoziato già avanzato, con termini discussi nei dettagli e una caparra da circa 430mila dollari che potrebbe essere versata a stretto giro di posta, frutto di un accordo finale che si aggirerebbe intorno ai 4,3 milioni in valuta americana. A confermare l'offerta - ma non le cifre - è Stefano Cazzaro, general manager della Sigma Ori, che ha il mandato a trattare per conto della proprietà dei terreni confinanti Villa Certosa.

Il miliardario George Soros

«Sì, ci è arrivata una offerta da parte di una organizzazione, la Open Society Finland». Nome che sembra rimandare alla galassia delle Open Society Foundations, la rete di istituti filantropici finanziata da George Soros per sostenere gruppi indipendenti della società civile e promuovere «diritti umani e una società più inclusiva», come si legge sul portale della fondazione.

villa certosa villa certosa berlusconi berlusconi villa certosa

BARBARA BERLUSCONI E PIETRO A VILLA CERTOSA george soros BERLUSCONI E PUTIN A VILLA CERTOSA NEL 2003 VILLA CERTOSA IN SARDEGNA il tuffo nudo del presidente ceco topolanek a villa la certosa VILLA CERTOSA BERLUSCONI BERLUSCONI A VILLA CERTOSA

(…)