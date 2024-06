ALLA SALUTE! – IN ITALIA IL MERCATO DELL’APERITIVO GENERA UN GIRO D’AFFARI COMPLESSIVO DI 4,5 MILIARDI DI EURO L’ANNO – SONO SEMPRE DI PIÙ GLI ITALIANI CHE STAPPANO AL TRAMONTO: IL 27% SOSTIENE DI CONSUMARE SEMPRE LA STESSA BEVANDA. IL 40% AFFERMA DI SCEGLIERE COSA BERE IN BASE ALL'OCCASIONE - SU UNA COSA SONO QUASI TUTTI D'ACCORDO: IL 95% CONSUMA BEVANDE ALCOLICHE...

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'aperitivo serale è fenomeno in netta crescita con 14 milioni di italiani che lo organizzano in occasioni fuori casa per un giro d'affari complessivo di 4,5 miliardi di euro. Il trend economico è registrato da TradeLab e presentato con l'assemblea generale di Federvini, oggi a Roma. Lo studio di mercato segnala che la stragrande parte degli italiani vede il fuori casa come un'occasione di convivialità e socialità.

Gli analisti segnalano nel dettaglio che l'80% sceglie di bere principalmente durante occasioni sociali in accompagnamento al cibo distribuite lungo tutta la settimana. Con i risultati emerge inoltre che il 27% sostiene di consumare sempre la stessa tipologia di bevanda e il 40% afferma di effettuare la propria scelta in base alla particolare occasione di consumo. Il 95% consuma bevande alcoliche in compagnia.

