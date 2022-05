SALUTI E BEZOS A BIDEN! - IL “WASHINGTON POST”, PROPRIETÀ DEL FONDATORE DI AMAZON, STRONCA “SLEEPY JOE”: “L’ECONOMIA STATUNITENSE POTREBBE ANDARE INCONTRO A UNA RECESSIONE IL PROSSIMO ANNO” - BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE SONO NEL PANICO, MENTRE ESCONO DATI HORROR NEI SETTORI PIÙ SENSIBILI ALLE POLITICHE FISCALI DELLA FED - JEFF BEZOS, COME GLI ALTRI MILIARDARI DEL WEB, DA SETTIMANE È IN ROTTA DI COLLISIONE CON LA CASA BIANCA, CHE VUOLE IMPORRE LIMITI, LACCI E LACCIUOLI A BIG TECH…

Sdeng! L’economia statunitense potrebbe andare incontro a una recessione il prossimo anno. Non lo dice un tabloid di destra, ma il super liberal “Washington Post”, in un articolo piuttosto allarmista sulle condizioni dei conti statunitensi.

Piccolo dettaglio: il proprietario del quotidiano è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che da settimane è in totale rotta di collisione con l’amministrazione Biden, che vuole imporre limiti ai monopoli di Big Tech.

Scrive il “Washington Post”: “Un’improvvisa ondata di pessimismo economico colpisce i mercati finanziari che contavano su uno slancio economico sostenuto. Sebbene l'economia rimanga solida in molti settori, tra cui il mercato del lavoro e la spesa per i consumi, cresce il timore che l'aumento dei costi di finanziamento per i consumatori e le imprese, dopo anni di tassi d'interesse vicini allo zero, possa causare un improvviso rallentamento”.

La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 0,75 punti percentuali quest'anno, ma i funzionari segnalano che potrebbero essere necessari aumenti più aggressivi per raffreddare l'economia. La continua incertezza dovuta alla pandemia di coronavirus e all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia stanno aumentando l'inquietudine.

“‘I rischi di recessione sono alti, molto alti, e in aumento’, ha dichiarato Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. ‘Per far sì che l'economia riesca a navigare senza subire una recessione, abbiamo bisogno di una politica molto abile da parte della Fed e di un po' di fortuna’”

Intanto però banche e istituzioni finanziarie iniziano a essere nel panico. Appena qualche giorno fa, l'ex amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ha avvertito di un “rischio molto, molto elevato" di recessione; l'amministratore delegato di Wells Fargo, Charlie Scharf, ha dichiarato che "non c'è dubbio" che l'economia statunitense si stia dirigendo verso una recessione; e l'ex presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha messo in guardia sul fatto che il Paese potrebbe essere pronto per una "stagflazione" - un'economia in rallentamento combinata con un'inflazione elevata.

Preoccupazioni che arrivano proprio mentre escono nuovi dati che indicano un raffreddamento dell'economia, in particolare nei settori sensibili ai tassi d'interesse, che stanno già risentendo della promessa della Fed di continuare a inasprire le condizioni monetarie. La costruzione di nuove case è rallentata in aprile. La domanda di mutui continua a diminuire.

Questa settimana, alcuni dei più grandi e influenti rivenditori al dettaglio del Paese hanno riportato vendite e profitti deludenti per via dell'aumento dei costi e dell'eccesso di scorte, studiate per evitare interruzioni della catena di approvvigionamento, provocando un crollo del mercato azionario.

inflazione in america

Martedì le azioni di Walmart sono crollate di oltre l'11%, registrando la peggiore perdita giornaliera degli ultimi 35 anni. Mercoledì, le azioni di Target sono crollate del 26%, a seguito di un incredibile calo del 52% dei profitti trimestrali, che i dirigenti hanno attribuito in parte al raffreddamento della domanda di articoli di largo consumo come televisori, elettrodomestici da cucina e mobili da esterno.

"Sebbene avessimo previsto un rallentamento post-stimolo in queste categorie... non avevamo previsto l'entità di questo cambiamento", ha dichiarato Brian Cornell, amministratore delegato di Target, nel corso di una telefonata di mercoledì dedicata agli utili.

"Quando parliamo con i nostri clienti, spesso esprimono le loro preoccupazioni per una serie di condizioni in rapida evoluzione, che vanno dalla geopolitica all'inflazione elevata e persistente che stanno vivendo".

Questa settimana Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica del secondo trimestre degli Stati Uniti, portandole al 2,5%, a causa dell'aumento dei prezzi e delle continue interruzioni della catena di approvvigionamento. Ciò fa seguito a una contrazione inaspettata nei primi tre mesi del 2022, quando l'economia si è ridotta dell'1,4%, soprattutto a causa di uno squilibrio commerciale e di un calo degli acquisti di scorte.

Morale della favola: anche se gli Stati Uniti riusciranno a evitare una recessione nel breve periodo, alcuni economisti sostengono che il ritmo dell'inflazione, con un aumento dei prezzi dell'8,3% nell'ultimo anno, e i persistenti squilibri della domanda e dell'offerta causati dalla pandemia, e le relative risposte politiche, potrebbero trasformarsi in una crisi ancora più grave.