PURE PFIZER DELOCALIZZA - IN PIENO CASINO SANITARIO IL GRUPPO FARMACEUTICO STATUNITENSE CHE PRODUCE I VACCINI LICENZIA IL 15% DEL PERSONALE NELLA SEDE BELGA E TRASFERISCE PARTE DELLE SUE ATTIVITÀ IN ROMANIA - INCAZZATI NERI I SINDACATI: "UNO SCHIAFFO IN FACCIA AI DIPENDENTI CHE LAVORANO PER IL SUCCESSO E CONTRIBUISCONO ALLA LOTTA CONTRO IL COVID-19" - MA SECONDO L'AZIENDA LA RISTRUTTURAZIONE SEMPLIFICHERÀ I PROCESSI DI FORNITURE...