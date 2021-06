SALUTI E BEZOS DALLO SPAZIO - IL FONDATORE DI AMAZON ANDRÀ IN ORBITA IL 20 LUGLIO ASSIEME A SUO FRATELLO E A CHI VINCERÀ ALL'ASTA UN POSTO NEL PRIMO VIAGGIO DEL RAZZO NEW SHEPARD: GIÀ 6 MILA PARTECIPANTI DA 43 PAESI, 2,8 MILIONI DI DOLLARI L'OFFERTA PIÙ ALTA - ELON MUSK RISPONDE SUBITO ALLA SFIDA A CHI CE L'HA PIÙ LUNGO COL SUO "SPACE X": PRIMO VOLO IN PROGRAMMA A FINE 2021. INIZIA IL TURISMO SPAZIALE...

Michela Rovelli per www.corriere.it

BEZOS BLUE ORIGIN

«Vedere la terra dallo spazio ti cambia. Cambia la tua relazione con il Pianeta, con l'umanità. È una sola Terra». Così Jeff Bezos ha annunciato su Instagram la sua decisione di partire sulla New Shepard per il suo primo viaggio turistico nello spazio.

La navicella di Blue Origin partirà il 20 luglio e ospiterà un gruppo di persone tra cui la persona che vincerà un biglietto nell'asta ancora in corso e che si concluderà il 12 giugno. Già seimila partecipanti da 43 Paesi, 2,8 milioni di dollari l'offerta più alta.

JEFF BEZOS BLUE ORIGIN 1

Con lui ci sarà anche Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin ma anche di Amazon, dove ha lasciato la posizione di Ceo proprio per dedicarsi alle sue altre attività. Tra cui il turismo spaziale. Nel post su Instagram racconta che è «tutta la vita che voglio fare questo viaggio. Un’avventura, una grande cosa per me». E non sarà solo. «Ho chiesto a mio fratello di venire con me perché è il mio più caro amico».

BEZOS BLUE ORIGIN 9

Il viaggio

Jeff e Mark Bezos voleranno nello spazio a bordo del razzo New Shepard. Il razzo è dotato di una capsula che può ospitare sei passeggeri ed è dotata di grandi finestre per godersi il panorama.

Il razzo, una volta decollato, raggiungerà la linea di Kàrmàn, a cento chilometri sopra il livello del mare. A questo punto la capsula si staccherà e i turisti spaziali potranno osservare la curvatura della Terra mentre sperimentano l'assenza di gravità. La capsula dovrebbe poi atterrare nel deserto del Texas grazie a un paracadute.

jeff bezos di amazon

Chi è Mark Bezos

Se Jeff Bezos non ha certamente bisogno di presentazioni, è utile spendere qualche parola sulla biografia di suo fratello - nonché il suo «più caro amico» - Mark Bezos. Una carriera e delle ambizioni decisamente diverse. Mark Bezos è vice presidente, nonché responsabile della comunicazione, di Robin Hood, un'organizzazione di beneficenza che combatte la povertà a New York.

Dopo una carriera nel settore pubblicitario, Mark ha deciso di utilizzare le sue capacità di persuasione per fare del bene. E non è finita qui, perché è anche un volontario nella società dei vigili del fuoco a Westechester, una contea dello Stato di New York. Proprio qui vive con la moglie e i suoi quattro figli.

elon musk festeggia il lancio della crew dragon di spacex 1

Il primo volo turistico di Space X

Se Blue Origin sta già scaldando i motori per il suo primo viaggio turistico nello spazio, non è da meno Space X. Il primo volo, per la società di Elon Musk, è in programma per la fine del 2021, grazie alla capsula Dragon e al razzo Falcon 9.

elon musk festeggia il lancio della crew dragon di spacex 2

E sarà il primo volo con un equipaggio interamente civile a bordo. Il finanziatore di questa operazione è Jared Isaacman, Ceo e fondatore di Shift4 Payments, che ha riservato per sé e altre 3 persone i posti a sedere per questo viaggio. Viaggio che durerà tra i due e i 4 giorni e percorrerà l'orbita terrestre bassa. Tra i fortunati partecipanti, c'è Hayley Arceneaux, 29 enne che lavora come assistente nel St Jude Children's Research Hospital di Memphis e che diventerà la più giovane cittadina americana mai mandata nello spazio.

il lancio del falcon 9 di space x

Una scelta che è anche un messaggio di speranza: all’età di 10 anni ad Hayley venne diagnosticato un cancro alle ossa che la portò a un lungo periodo di cura nella stessa struttura dove ora lavora e a una serie di interventi per sostituire alcune sua ossa con altre artificiali.

Gli altri due passeggeri saranno estratti a sorte. Il terzo posto disponibile sarà assegnato tramite un concorso a premi lanciato proprio con l’obiettivo di raccogliere 200 milioni di dollari di finanziamenti per l’ospedale.

il razzo di space x pronto

Quarto e ultimo posto è stato messo in palio in un contest della stessa società di Isaacman, la Shift4, che si occupa di sistemi di pagamento. Ad aggiudicarselo sarà l’imprenditore capace di progettare il migliore store online attraverso i software di Shift4 e a postare il proprio lavoro su Twitter.