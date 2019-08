SAPETE QUALI SOLO LE ROTTE AEREE PIU’ REDDITIZIE AL MONDO? ECCO LE PRIME DIECI - OVVIAMENTE NESSUNA COINVOLGE L’ITALIA MA NEANCHE FRANCIA, GERMANIA O PECHINO - QUELLA CHE HA FRUTTATO PIU’ SOLDI, 1,15 MILIARDI DI DOLLARI TRA APRILE 2018 E APRILE 2019, NON È NEANCHE LA PIÙ TRAFFICATA…

Da www.lastampa.it

aereo 2

Ogni giorno i nostri cieli sono attraversati da migliaia di voli, ma solo alcune rotte sono più redditizie di altre e non sempre sono le più trafficate. La britannica OAG, azienda di consulenza nell'aviazione, ha stilato la classifica delle dieci rotte con i maggiori ricavi nel mondo tra aprile 2018 e 2019.

British Airways si distingue per aver guadagnato 1,15 miliardi di dollari per coprire i 5.554 chilometri che collegano Londra a New York. La compagnia vola dall’aeroporto di Heathrow al JFK fino a 15 volte al giorno e più della metà degli introiti di quel tragitto entra nelle casse dai posti di Prima classe o Business, che superano il 30%.

aereo 1

Al secondo posto della classifica c'è l'australiana Qantas Airways con la tratta Melbourne - Sydney, che le frutta oltre 861 milioni di dollari all'anno. Il servizio di Emirates che unisce Londra a Dubai è al numero 3, con più di 796 dollari di entrate totali.

Seguono nella lista:

Londra - Singapore di Singapore Airlines (735,6 dollari);

San Francisco - Newark di United Airlines (689.37 dollari);

Los Angeles - New York di American Airlines (661.74 dollari);

Londra - Doha di Qatar Airways (639.12 dollari);

Hong Kong - Londra di Cathay Pacific Airways (604.6 dollari);

Sydney - Singapore di Singapore Airlines (549.71 dollari);

Vancouver - Toronto di Air Canada (541.12 dollari).