Per la crescita del Pil italiano, «la variazione acquisita per il 2024 è pari allo 0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre 2024 quando la variazione era stata stimata pari a 0,6%». Lo scrive l’Istat in un comunicato stampa in cui corregge la nota inviata stamani, che confermava invece una crescita acquisita al secondo trimestre 2024 dello 0,6%. Il dato riflette la revisione generale dei conti nazionali dello scorso 23 settembre.

[…] Nel secondo trimestre il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è confermato in aumento dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, mentre la stima tendenziale è rivista a +0,6% da +0,9% precedentemente stimato. Il secondo trimestre ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2023.

[…] Nel secondo trimestre del 2024 l’incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil è diminuita rispetto allo stesso trimestre del 2023 al 3,4%, mentre il saldo primario è tornato positivo per la prima volta dal quarto trimestre del 2019.

[…] Sempre secondo quanto comunicato dall’Istat, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,2% nel secondo trimestre 2024, con uno stesso incremento per il loro potere d’acquisto. I consumi sono cresciuti dello 0,4%, con una propensione al risparmio delle famiglie consumatrici del 10,2%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

