SARANNO SOLO CANZONETTE, MA FANNO INCASSARE – LA POPSTAR AMERICANA TAYLOR SWIFT ENTRA NELLA CLASSIFICA DEI MILIARDARI DI “FORBES”: IL SUO PATRIMONIO AMMONTA A 1,1 MILIARDI DI DOLLARI - ANDREA PIGNATARO, FONDATORE DEL GRUPPO ION, È IN ASSOLUTO IL PIÙ RICCO TRA I 265 NUOVI “PAPERONI” DEL 2024 (27,5 MILIARDI) - BERNARD ARNAULT CONSERVA IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO (233 MILIARDI), SEGUITO DA... - VIDEO

Taylor Swift – The Eras Tour 1

Taylor Swift con 1,1 miliardi di dollari di patrimonio è entrata nella classifica dei miliardari di Forbes del 2024. È la prima musicista a entrare in classifica grazie ai guadagni provenienti esclusivamente dalla produzione musicale. In totale, sono 265 i nuovi miliardari in classifica.

L’ingresso «più ricco» è quello dell’italiano Andrea Pignataro, fondatore di ION Group, con un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari.

Tra le new entry anche il fondatore della catena di fast-food Raising Cane’s Todd Graves (9,1 miliardi di dollari); i tre cofondatore di Shein, Maggie Gu, Molly Miao e Ren Xiaoqing (4,2 miliardi di dollari ciascuno); lo storico designer Christian Louboutin (1,2 miliardi di dollari); e l’amico di Elon Musk e investitore di Tesla e SpaceX, Antonio Gracias (1,1 miliardi di dollari).

Andrea Pignataro

Andrea Pignataro, fondatore del gruppo Ion, leader mondiale nel software per il trading di titoli e la gestione delle Borse, è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024, dopo aver condotto una serie di acquisizioni (l’ultima riguarda Prelios) che hanno fatto crescere il suo gruppo di tecnologie e dati per il mondo finanziario.

Bernard Arnault, conserva il primo posto in classifica per il secondo anno consecutivo. Il proprietario di LVMH ha un patrimonio di circa 233 miliardi di dollari, 22 miliardi di dollari in più rispetto al 2023. Al secondo posto, con 38 miliardi di dollari in meno rispetto ad Arnault, c’è Elon Musk, che può contare su un patrimonio di circa 195 miliardi di dollari.

99 bernard arnault

Appena dietro di lui, al terzo posto, c’è Jeff Bezos di Amazon, che vale circa 194 miliardi di dollari. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e proprietario di Meta, è al quarto posto nella classifica di Forbes del 2024 con circa 177 miliardi di dollari, la cifra più alta che abbia mai raggiunto. Larry Ellison di Oracle, che vale circa 141 miliardi di dollari, completa la top five. […]

