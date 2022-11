12 nov 2022 10:50

SBRIGATEVI, STA PER FINIRE IL SUPERBONUS! – PER USUFRUIRE DEL BONUS 110% BISOGNA INIZIARE I LAVORI ENTRO IL 25 NOVEMBRE MA ATTENZIONE: ENTRO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO AIUTI QUATER L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO DOVRÀ AVER DELIBERATO SUI LAVORI – LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL PROVVEDIMENTO È ATTESA PER LA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA - SE NON SI FARÀ IN TEMPO CI SI DOVRÀ ACCONTENTARE DELLA RIMODULAZIONE DEL BONUS AL 90%...