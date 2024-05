SCEICCHI, BASTA TRIVELLARE! – L’ARABIA SAUDITA STA CERCANDO DI DIVERSIFICARE I PROPRI INTROITI DERIVANTI DALL’INDUSTRIA PETROLIFERA: A RIAD PUNTANO SU FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE, COME L’EOLICO E IL SOLARE – GLI EMIRATI SONO SOTTO PRESSIONE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI CARBONIO E CORRONO AI RIPARI - HANNO RIEMPITO 14 MIGLIA QUADRATE DI DESERTO CON PANNELLI FOTOVOLTAICI (MA IL PETROLIO RIMANE LA PRINCIPALE FONTE DI GUADAGNO)

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

PANNELLI SOLARI

L'Arabia Saudita guarda a un futuro oltre il petrolio. Il regno sta cercando di destreggiarsi tra l'industria petrolifera, ancora vitale, e le fonti energetiche alternative, come l'eolico e il solare, mentre affronta le pressioni per ridurre le emissioni di carbonio. Scrive il NYT.

A due ore di macchina da Riadh, la capitale dell'Arabia Saudita, file di pannelli solari si estendono all'orizzonte come le onde di un oceano. Nonostante le riserve di petrolio siano quasi illimitate, il regno sta abbracciando l'energia solare ed eolica, in parte nel tentativo di mantenere una posizione di leadership nell'industria energetica, che è di vitale importanza per il Paese ma in rapida evoluzione.

PANNELLI SOLARI IN ARABIA SAUDITA

Guardando 3,3 milioni di pannelli che coprono 14 miglia quadrate di deserto, Faisal Al Omari, amministratore delegato di un progetto solare recentemente completato chiamato Sudair, ha detto che avrebbe raccontato ai suoi figli e nipoti di aver contribuito alla transizione energetica dell'Arabia Saudita. “Sono davvero orgoglioso di farne parte”, ha detto.

Sebbene la produzione di petrolio mantenga un ruolo cruciale nell'economia saudita, il regno sta puntando su altre forme di energia. Sudair, che può illuminare 185.000 abitazioni, è il primo di quelli che potrebbero essere molti progetti giganteschi destinati ad aumentare la produzione da fonti di energia rinnovabili come il solare e l'eolico fino a circa il 50% entro il 2030. Attualmente, le energie rinnovabili rappresentano una quota trascurabile della produzione di elettricità saudita.

petroliere 1

Secondo gli analisti, è improbabile raggiungere un obiettivo così ambizioso. “Se riuscissero a raggiungere il 30%, sarei contento perché sarebbe un buon segnale”, ha dichiarato Karim Elgendy, analista del clima presso il Middle East Institute, un'organizzazione di ricerca di Washington.

Tuttavia, il regno sta pianificando la costruzione di parchi solari a ritmo sostenuto.

“I volumi che si vedono qui non si vedono da nessun'altra parte, solo in Cina”, ha dichiarato Marco Arcelli, amministratore delegato di Acwa Power, lo sviluppatore saudita di Sudair e una forza crescente nel settore internazionale dell'elettricità e dell'acqua.

GIACIMENTO DI PETROLIO

I sauditi non solo hanno i soldi per espandersi rapidamente, ma sono liberi dai lunghi processi di autorizzazione che inibiscono tali progetti in Occidente. “Hanno molto capitale d'investimento e possono muoversi rapidamente e premere il grilletto sullo sviluppo dei progetti”, ha dichiarato Ben Cahill, senior fellow del Center for Strategic and International Studies, un istituto di ricerca di Washington.

Anche Saudi Aramco, il gioiello della corona dell'economia saudita e produttore di quasi tutto il petrolio, vede un panorama energetico in evoluzione.

Per acquisire una posizione di rilievo nel settore dell'energia solare, Aramco ha acquisito una partecipazione del 30% in Sudair, costata 920 milioni di dollari, il primo passo di un portafoglio solare di 40 gigawatt - più della domanda media di energia elettrica della Gran Bretagna - destinato a soddisfare la maggior parte delle ambizioni del governo in materia di energie rinnovabili.

PETROLIO

L'azienda prevede di avviare una grande attività di stoccaggio dei gas serra nel sottosuolo. Sta inoltre finanziando gli sforzi per produrre i cosiddetti carburanti elettronici per automobili a partire dall'anidride carbonica e dall'idrogeno, in particolare presso una raffineria a Bilbao, in Spagna, di proprietà di Repsol, la società energetica spagnola.

Gli informatici di Aramco stanno anche addestrando modelli di intelligenza artificiale, utilizzando quasi 90 anni di dati sui giacimenti petroliferi, per aumentare l'efficienza delle trivellazioni e delle estrazioni, riducendo così le emissioni di anidride carbonica.

La pressione per accelerare la transizione energetica potrebbe crescere in Arabia Saudita e in altri paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, una regione che ha popolazioni giovani e consapevoli dell'ambiente e che potrebbe essere particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

PETROLIO

Sebbene insista sul fatto che il petrolio ha un lungo futuro, Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, sembra anche cercare di segnalare che non è bloccata in un passato inquinante, ma è più simile a una società della Silicon Valley focalizzata sull'innovazione.

Di recente, l'azienda ha invitato un gruppo di giornalisti a una presentazione durante la quale giovani sauditi hanno descritto pratiche ecologiche come l'utilizzo di droni anziché di pesanti flotte di camion per la ricerca del petrolio o il ripristino delle paludi di mangrovie lungo le coste tropicali per assorbire l'anidride carbonica.

PETROLIO

Negli ultimi due anni, l'Arabia Saudita ha dato istruzioni ad Aramco di ridurre drasticamente la produzione di petrolio a nove milioni di barili al giorno, in linea con gli accordi del gruppo noto come OPEC Plus. A gennaio, Aramco ha annunciato che il governo saudita le aveva detto di interrompere gli sforzi per aumentare la quantità di petrolio che poteva produrre.

Secondo Aramco, queste decisioni non sono foriere di un calo del consumo di combustibili fossili. I dirigenti insistono sul fatto che la società continuerà a investire nel petrolio e, allo stesso tempo, aumenterà sensibilmente la produzione di gas naturale.

emissione co2

I dirigenti hanno dichiarato che Aramco è ben posizionata per i prossimi decenni. La combinazione di alcuni dei più grandi giacimenti al mondo e di un'attenta gestione, hanno detto, significa che può produrre petrolio a costi molto bassi - 3,19 dollari al barile in media. L'azienda scommette anche sulla possibilità di rendere il suo petrolio più attraente riducendo le emissioni causate dalla sua produzione, un aspetto che al momento non viene premiato dai mercati ma che in futuro potrebbe far guadagnare.

petrolio e dollari

È facile capire perché Aramco e il governo saudita non vogliano danneggiare un'attività che risale al 1938. Aramco ha dichiarato di voler destinare circa il 10% dei suoi investimenti a iniziative a basse emissioni di carbonio, ma queste iniziative non sono emerse molto nei risultati finanziari.

L'Arabia Saudita ha un sole cocente e vaste distese di terreno che possono essere popolate di pannelli solari. Se a ciò si aggiunge lo stretto rapporto con la Cina, che fornisce gran parte delle attrezzature per le energie rinnovabili, compresi i pannelli di Sudair, “si costruisce a un prezzo molto basso”, ha dichiarato Nishant Kumar, analista di energie rinnovabili ed energia presso la società di ricerca Rystad Energy.

emissioni co2

Il regno scommette sul fatto che l'abbondanza di energia elettrica a basso costo potrebbe attrarre industrie ad alta intensità energetica come quella dell'acciaio. Acwa sta contribuendo alla costruzione di quello che probabilmente sarà il più grande impianto al mondo per la produzione di idrogeno verde, con l'obiettivo di esportarlo in Europa e in altri luoghi con costi più elevati.

L'unico problema, secondo gli analisti, è che l'Arabia Saudita non si sta muovendo con la velocità che potrebbe. Si ritiene che potrebbe raggiungere solo la metà dell'ambizioso obiettivo del 2030 per le installazioni solari. L'eolico è ancora più in ritardo. Uno dei motivi: secondo gli analisti, il governo non ha creato le condizioni per l'ingresso di aziende concorrenti che potrebbero incrementare la produzione.

pale eoliche 4

L'Acwa, ad esempio, farà molto affidamento sul raggiungimento degli ambiziosi obiettivi in materia di energie rinnovabili. “Riteniamo che sia difficile ignorare i rischi operativi e finanziari”, hanno scritto di recente gli analisti di Citigroup. La società è quotata in borsa, ma il 44% è di proprietà del Public Investment Fund, il principale veicolo di finanziamento delle iniziative del principe ereditario Mohammed bin Salman.

Tuttavia, le energie rinnovabili stanno già creando posti di lavoro. Acwa, ad esempio, ha 3.840 dipendenti, di cui circa 1.900 in Arabia Saudita. L'opportunità di lavorare in aziende che producono energia pulita attira i sauditi più giovani.

pale eoliche 3

Acwa ha dato l'esempio installando grandi schiere di pannelli solari in un impianto recentemente costruito nel Golfo Persico per convertire l'acqua di mare in acqua potabile. La desalinizzazione richiede enormi quantità di elettricità; l'energia solare riduce la necessità di attingere alla rete elettrica e, di conseguenza, riduce le emissioni.

Gli sviluppatori di due impianti adiacenti stanno seguendo l'esempio. “L'utilizzo di questa tecnologia è molto importante”, ha dichiarato Nawaf Al-Osimy, responsabile tecnico dell'impianto noto come Jazlah. “Più se ne usa, più è sostenibile”.