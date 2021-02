SCHERMO E PIÙ SCHERMO - ARRIVA UN PORTATILE CON 7 MONITOR RICHIUDIBILI NONCHÉ IL PRIMO AL MONDO A MONTARE COSÌ TANTI DISPLAY - PRODOTTO DALLA SOCIETÀ LONDINESE EXPANSCAPE, SI CHIAMA AURORA 7 ED È STATO PENSATO PER ESPERTI DI SICUREZZA O TRADER CHE LAVORANO INTENSAMENTE - SARÀ MAI MESSO IN COMMERCIO ANCHE PER I COMUNI MORTALI (CHE POI, SINCERAMENTE, COSA VE NE FATE...)?

Jader Liberatore per www.businessinsider.com

il computer aurora 7 di expanscape

È la società londinese Expanscape a presentare un computer portatile assolutamente fuori dagli schemi. Il suo nome è Aurora 7 e ad oggi è solo il prototipo di un notebook in grado di trasformarsi in una workstation dotata di 7 monitor richiudibili: è quindi una sorta di coltellino svizzero nella categoria dei PC nonché il primo al mondo a montare così tanti display.

primo pc con sette schermi

Con uno schermo principale WLED da 17,3” pollici con risoluzione 4K, il laptop include altri tre schermi della stessa dimensione – uno verticale e gli altri due orizzontali – che si aprono al di sopra e ai lati del monitor principale e per completare, offre altri tre display da 7” pollici, di cui uno posizionato alla destra del touchpad.

il pc con sette schermi

Stando a quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito di Expanscape, Aurora 7 è in grado di supportare anche le attività più pesanti poiché monta un processore Intel Core i9-9900K a 8 core affiancato da 64GB di RAM DDR4 e scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1060. Per archiviare i dati, invece, si è scelto di accoppiare supporti SSD e hard disk SATA che offrono complessivamente circa 4,5 terabyte di memoria.

aurora 7 richiudibile

Pensato per DevOps, esperti di sicurezza o trader che lavorano intensamente con il computer e potrebbero trovare comoda la possibilità di disporre le finestre dei programmi in esecuzione su più schermi, sebbene questo sia il prototipo di un computer portatile, il suo peso complessivo non lo rende poi così facile da trasportare: infatti, nonostante il suo ingombro – quando chiuso – sia di 51 x 34 x 11 cm, peserebbe circa 12 kg. Inoltre, le due batterie integrate sarebbero in grado di offrire autonomia da 28 minuti fino a poco più di due ore, a seconda del carico di lavoro.

aurora 7

Arriverà mai in commercio? Non lo sappiamo, anche se al momento – come riporta il sito ufficiale – la compagnia sembrerebbe vendere alcuni dei prototipi: ma le informazioni sui prezzi e condizioni di acquisto si potranno ottenere contattando il supporto dedicato.

