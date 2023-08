24 ago 2023 14:09

CON LA SCUSA DELLA PARITÀ, I LAVORATORI CHE SI SENTONO “DISCRIMINATI” POTRANNO FARSI GLI AFFARI DEI COLLEGHI - UNA DIRETTIVA EUROPEA SANCISCE LA FINE DEL SEGRETO SUI SALARI DEI COMPAGNI DI LAVORO - UFFICIALMENTE, È UN MODO PER COMBATTERE IL COSIDDETTO “GENDER PAY GAP” (LA DISCRIMINAZIONE SALARIALE): IN EUROPA LE DONNE GUADAGNANO IN MEDIA IL 13% IN MENO DEGLI UOMINI. MA BASTERÀ SAPERE QUANTO INCASSANO I COLLEGHI PER RISOLVERE IL PROBLEMA?