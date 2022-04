SDENG! NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022 IL PIL ITALIANO È DIMINUITO DELLO 0,2%: È IL PRIMO CALO DOPO QUATTRO TRIMESTRI DI “CRESCITA SOSTENUTA”, MA SI TRATTA COMUNQUE DI UNA DIMINUZIONE INFERIORE ALLE STIME DEL GOVERNO, CHE SUL DEF AVEVA PREVISTO UN -0,5% - LA VARIAZIONE ACQUISITA DEL PIL ITALIANO PER L 2022 ORA È AL 2,2%

PIL: ISTAT,PRIMO TRIMESTRE A -0,2%,MEGLIO DI STIME GOVERNO

(ANSA) - Nel primo trimestre del 2022 il Pil italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente (chiuso a +0,7%) ed è cresciuto del 5,8% in termini tendenziali. Lo calcola l'Istat in base alle stime preliminari sui primi tre mesi dell'anno. Nel Def il governo aveva previsto un calo sul trimestre precedente dello 0,5%.

Il primo trimestre del 2022, spiega l'Istat, ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2021. Il calo congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, di una riduzione in quello dei servizi e di una stazionarietà nell'industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

PIL: ISTAT, CRESCITA ACQUISITA PER 2022 SI RIDUCE A +2,2%

(ANSA) - La variazione acquisita del Pil italiano per il 2022 è pari a +2,2%. Lo rileva l'Istat in base alle stime preliminari sul primo trimestre dell'anno, chiuso a -0,2%. La chiusura in negativo del periodo gennaio-marzo ha quindi portato ad una lieve riduzione rispetto alla crescita acquisita calcolata alla fine del 2021, pari a +2,3%. La crescita acquisita è la variazione annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno.

PIL: ISTAT RIVEDE AL RIALZO QUARTO TRIMESTRE 2021 A +0,7%

(ANSA) - L'Istat ha rivisto al rialzo la crescita trimestrale del Pil del quarto trimestre 2021. Dal +0,6% stimato sia il 31 gennaio che il 5 aprile scorso, i dati di oggi indicano invece un aumento dello 0,7%.

PIL: ISTAT, PRIMO CALO DOPO QUATTRO TRIMESTRI IN CRESCITA

(ANSA) - La "lieve" flessione dell'attività registrata dall'economia italiana nel primo trimestre del 2022, pari a -0,2%, è la prima dopo quattro trimestri di "crescita sostenuta". Lo si evince dalle statistiche dell'Istat. Risalendo di trimestre in trimestre, l'ultimo calo congiunturale è quello degli ultimi tre mesi del 2020, chiusi a -1,6%. Tutto il 2021 è invece stato caratterizzato da trimestri in crescita: +0,3% per il primo, +2,7% per il secondo, +2,5% per il terzo e +0,7% per il quarto. L'Istat parla invece di aumento "molto sostenuto" per l'andamento del Pil tendenziale