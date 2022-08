IN ALTO IL CARIGE – IL TRIBUNALE DI GENOVA HA REVOCATO LA SOSPENSIONE DEL CDA, MA CIMBRI E MONTANI, CHE CON BPER CONTROLLANO L'ISTITUTO, NON GIOISCONO: SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO, NON DI UNA SENTENZA, CHE NON ENTRA NEL MERITO DELLA QUESTIONE DI PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ SOLLEVATA DA MALACALZA – IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE NON È ANCORA RICONOSCIUTO COME LEGITTIMO, SEMPLICEMENTE I GIUDICI HANNO RITENUTO CHE L’ATTIVITÀ DELLA BANCA NON POTESSE PIÙ ESSERE INTERROTTA…