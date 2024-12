SE CIÒ CHE RESTA DELLA FIAT HA UN RUOLO PUBBLICO, VALE SEMPRE – JOHN ELKANN HA CHIAMATO MATTARELLA E MELONI PER INFORMARLI DELLE DIMISSIONI DELL’AD DI STELLANTIS, CARLOS TAVARES. UNA TELEFONATA INCONSUETA, CONSIDERANDO CHE SI TRATTA DI UN’AZIENDA PRIVATA – CERTO, FIAT NON È UNA SOCIETÀ COME LE ALTRE: HA PIÙ DI 40MILA DIPENDENTI IN ITALIA, E DA SEMPRE HA UNA RILEVANZA STRATEGICA PUBBLICA. SE LO RICORDINO GLI AZIONISTI, QUANDO CHIEDONO DI ESSERE LIBERI DI FARE SCELTE DI MERCATO, E LA POLITICA, QUANDO SI PICCA E STRACCIA I SUSSIDI…

mattarella elkann

STELLANTIS: ELKANN HA INFORMATO MATTARELLA E MELONI DI DIMISSIONI TAVARES

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha informato personalmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni, in merito alla notizia delle dimissioni di Carlos Tavares accettate dal board del gruppo. E` quando si apprende da fonti aziendali

TUTTI I POTERI A ELKANN SUL GRUPPO DELL’AUTO LE INCOGNITE DEL FUTURO

Estratto dell’articolo di Bianca Carretto per il “Corriere della Sera”

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

La crisi dell’auto ha colpito l’industria e il suo indotto in tutta Europa e negli Usa, in questo momento si trova a fare i conti con una catena del valore alle prese con una trasformazione epocale che i costruttori non sembrano in grado di governare. Il presidente del cda di Stellantis, John Elkann, oggi, dopo la cacciata di Carlos Tavares, è posto davanti a delle scelte fondamentali per il futuro della sua società.

Recentemente Elkann ha dichiarato di non cercare di consolidarsi con altri costruttori poiché era concentrato sulla sua attuale attività, che non contemplava possibili distrazioni. Come Stellantis considera di avere una dimensione sufficientemente competitiva che nasce proprio da diversi rafforzamenti, come dalla fusione tra Psa (Peugeot/Citroën) e Fca (Fiat/Chrysler), e di non avere intenzione di cedere nessuno dei suoi 14 marchi, in particolare ai rivali cinesi.

POMIGLIANO D ARCO - STABILIMENTO STELLANTIS- PANDA

Anzi ha sempre rivelato di voler restare fedele al rafforzamento dell’asse franco-italiano, con lo stesso spirito del nonno. Crede nelle virtù del capitalismo famigliare, un modo per ricordare l’eredità spirituale dell’Avvocato.

Tavares […] gli ha lasciato in retaggio gli stabilimenti di Pomigliano, Mirafiori, Cassino, Melfi chiusi sino ai primi di gennaio 2025, dopo aver portato gran parte della produzione all’estero, di Grande Panda, Lancia Ypsilon, Alfa Junior, Fiat Tipo, Fiat 500 benzina, Fiat 600, Topolino, Jeep Avenger.

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

Con le vendite in caduta libera a ottobre (vicino al -17%, poco meno di 130 mila vetture vendute in Europa, una quota di mercato del 14,4% contro il 17,4% di un anno fa). Nel terzo trimestre 2024 Stellantis aveva già visto contrarsi del 27% i ricavi, a 33 miliardi di euro, a causa di un indebolimento delle consegne e all’impatto dei prezzi e dei cambi sfavorevoli.

Elkann dovrà decidere se abbandonare — provvisoriamente — la mobilità elettrica pura e portare avanti le auto ibride. Potrà esercitare attraverso un comitato esecutivo, di cui lui sarà presidente, con una «testa ponte» per guidare l’ordinaria amministrazione.

POMIGLIANO D ARCO - STABILIMENTO STELLANTIS- PANDA

È importante la presa di posizione di Elkann che subito ha messo in atto il processo di ricerca per un nuovo ceo allineato con gli azionisti. Tavares non lascia un buon ricordo anche nella classe politica: carattere ruvido, poco incline a cucire rapporti solidi con i sindacati.

A Elkann toccherà l’incombenza di ristabilire questi collegamenti. Michele De Palma, leader della Fiom-Cgil, ha chiesto «un piano industriale e occupazionale subito», accusando Tavares di essere l’autore della delocalizzazione dell’automotive, mentre lo stesso manager incolpava altri di aver creato il caos, anzi si lamentava di dover essere lui a risolvere e a gestire il problema. I lavoratori chiedono un nuovo ad che abbia a cuore la ripresa delle nostre fabbriche e il rispetto dei dipendenti. Elkann, scendendo in campo in prima persona, ha palesato un nuovo volto. Potrà decidere se affrontare altri accordi industriali, per esempio con Renault.

fiat panda - stabilimento di pomigliano d arco John Elkann, Carlos Tavares, Luca Napolitano con la nuova lancia Ypsilon