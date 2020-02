8 feb 2020 17:50

SE LUXOTTICA RENDE MENO, MEJO LA FINANZA - LEONARDO DEL VECCHIO PUNTA A OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SALIRE FINO AL 20% IN MEDIOBANCA, DAL 9,7% ACQUISITO CON LA HOLDING DELFIN. ALCUNI SUOI RAPPRESENTANTI AVREBBERO AVUTO “COLLOQUI INFORMALI” IN BANCA D'ITALIA E IN BCE PER UNA “RICHIESTA PRELIMINARE DI INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE”