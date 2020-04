E SE L’EURO FOSSE PIÙ RESISTENTE DI QUANTO SEMBRI? – LA TESI DI "THE ECONOMIST": "LA MONETA UNICA NON È CONDANNATA. ANZI, NON È TROPPO FANTASIOSO IMMAGINARE UN FUTURO IN CUI SOPRAVVIVCA ANCHE SE L’UE PERDE LA SUA INFLUENZA" – "LA BCE HA I MUSCOLI PER METTERE IN CAMPO STRUMENTI POTENTI. IL QUANTITATIVE EASING È ESSO STESSO UNA MUTUALIZZAZIONE E UNA IMPLICITA CONDIVISIONE DEGLI ONERI HA GIÀ LUOGO"

Perché l'euro è più resistente di quanto sembri, scrive l' Economist. Nelle settimane successive al fallimento della Lehman Brothers nel 2008 vi fu la preoccupazione per la sicurezza dei depositi. La domanda di banconote aumentò. Si diceva che gli accaparratori tedeschi imbottissero i loro materassi di euro con numeri di serie preceduti da una "x", a indicare che erano stampati in Germania. I numeri che iniziano per "y" (Grecia) o per "s" (Italia) furono evitati.

Ovviamente non aveva molto senso. Una banconota in euro è una banconota in euro, ovunque sia stampata. Ma in tempi difficili le persone guardano agli Stati forti per la sicurezza. A quanto pare, nell'attuale crisi, le prerogative sovrane di chiudere le frontiere, di bloccare le imprese, di spendere liberamente, sono state affermate, indipendentemente dalle regole dell'Unione Europea. Questo ha fatto apparire l'Europa debole. Ogni volta che ciò accade, un attacco d'ansia per l'euro è inevitabile.

Un'opinione largamente diffusa è che una moneta comune non può sopravvivere senza un bilancio comune. Ma la condivisione degli oneri che rafforzerebbe l'euro sembra sempre un passo troppo grande. I Paesi a basso debito, in particolare la Germania, non si fidano pienamente di quelli ad alto debito, come l'Italia. Gli euroscettici credono che la mancanza di un centro fiscale farà a pezzi la zona valutaria. Questo sminuisce la forza di attrazione di un'unione monetaria.

La storia dice che l'unione politica è il collante essenziale di qualsiasi unione monetaria. Questo implica invariabilmente un sistema centralizzato di tassazione e di spesa pubblica. Offre un modo per affrontare le perturbazioni economiche che hanno un effetto disomogeneo in tutta la zona monetaria. Una politica fiscale condivisa dirige automaticamente il sostegno laddove il danno economico è maggiore. Il coronavirus è uno di questi "shock asimmetrici".

Ha colpito per prime, e più duramente, l'Italia e la Spagna in Europa. Un paese con il proprio denaro potrebbe, in linea di principio, assorbire tali shock attraverso una valuta più debole o con una politica monetaria adeguata alle proprie esigenze. Questo non è possibile in un'unione monetaria. Il quadro si fa più confuso nell'ambiente odierno. Un'obbligazione è una responsabilità del governo; ma lo è anche il denaro. In un mondo di tassi d'interesse vicini allo zero, il contante e le obbligazioni sono indistinti.

Mentre le banche centrali stampano denaro per acquistare sempre più obbligazioni, i confini tra politica fiscale e monetaria diventano sempre più sfumati. Questo è vero anche nell'area dell'euro, che ha cercato in tutti i modi di mantenere le linee chiare. Il Quantitative Easing da parte della Banca centrale europea è, in effetti, una mutualizzazione: una responsabilità condivisa (contanti) è stata scambiata con le obbligazioni sovrane dei singoli paesi della zona euro. La Bce è uno sforzo collettivo. Un'unione fiscale esplicita di qualche tipo sarebbe ovviamente utile. Ma una qualche implicita condivisione degli oneri ha già luogo. Niente di tutto ciò rende la zona euro una potenza. Le sue borse sono cariche delle scorte di industrie apparentemente condannate, come l'industria automobilistica e quella bancaria.

Ma l'euro stesso non è ovviamente condannato. Anzi, non è troppo fantasioso immaginare un futuro in cui sopravviva anche se l'UE perde la sua influenza. La complessità della super-struttura finanziaria costruita sull'euro rende la disgregazione una prospettiva terrificante. E la Bce, l'istituzione al cuore dell'euro, ha i muscoli. In caso di crisi, può mettere rapidamente in campo strumenti potenti. L'UE, al contrario, è un'istituzione che stabilisce le regole.

Le esigenze della crisi attuale hanno portato alla sospensione di molti dei suoi vincoli: sulla libera circolazione dei lavoratori, sugli aiuti di Stato all'industria e sui limiti di spesa. Ma la gente non ha smesso di usare l'euro. La sua portata è molto più difficile da invertire. La vista di politici che litigano su chi dovrebbe sostenere i costi di bilancio del coronavirus non è una grande pubblicità per l'Europa. Ma per una volta la zona euro è in vantaggio.

Chi sostiene l'onere fiscale della recessione è una domanda a cui tutte le economie devono rispondere alla fine. Alla fine, saranno i contribuenti, i consumatori e gli obbligazionisti a pagare il conto. Nella maggior parte dei casi, questo calcolo avverrà all'interno dei confini di un paese. Nella zona dell'euro, invece, la ripartizione degli oneri sarebbe idealmente transfrontaliera. Alcuni paesi perderanno, altri vinceranno. Questo è ciò che rende l'argomento così amaro.