SENZA RECOVERY, FINIAMO IN TERAPIA INTENSIVA – FATE SENTIRE A CONTE E RENZI LE DICHIARAZIONI DI CHRISTINE LAGARDE: “LA RIPRESA DELL’ECONOMIA EUROPEA DIPENDERÀ DALLA VELOCITÀ SUL PIANO NEXT GENERATION EU. DEVE PROCEDERE SPEDITAMENTE E CON EFFICIENZA” – “SE SERVIRÀ UN IMPEGNO FINANZIARIO MAGGIORE, LA BCE È PRONTA A RICALIBRARE IL PTROGRAMMA DI ACQUISTI…”

1 – LAGARDE, RIPRESA DIPENDE DA RAPIDITÀ SU RECOVERY FUND

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La ripresa dell'economia europea, con una stima di un +3,9% di crescita nel 2021 dipenderà dalla velocità nelle vaccinazioni e dai lockdown, ma anche dalla velocità con cui verranno sborsati i fondi del pacchetto Next Generation Eu. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al forum Reuters Next.

"Dobbiamo essere veloci perché chiaramente abbiamo bisogno di una spinta costante, di bilancio e monetaria", ha detto Lagarde. Per questo il recovery fund "deve procedere speditamente e con efficienza, sulla base dei piani nazionali, alcuni già presentati e pronti per essere valutati, ci saranno critiche e manchevolezze, ma il lavoro procede. Speriamo che i prestiti partano rapidamente".

2 – LAGARDE,SE SERVE PRONTI A METTERE MANO AD ACQUISTI BOND

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Se servirà un impegno finanziario maggiore attraverso gli acquisti per l'emergenza pandemica (Pepp), la Bce è pronta a "ricalibrare" il programma, ma se non ci sarà bisogno di spendere l'intero ammontare programmato finora, pari a 1.850 miliardi, questo non sarà speso. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al forum Reuters Next.

3 – LAGARDE, STIME PIL BCE SU IPOTESI LOCKDOWN NON OLTRE MARZO

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Le stime di crescita che la Bce ha formulato a dicembre - che prevedono una ripresa del Pil a +3,9% nel 2021 e +4,2% nel 2022 - si basano su "ipotesi che riteniamo ancora corrette" ma dipenderanno da una serie di fattori: fra questi, che i lockdown per contenere la pandemia non vadano oltre la fine di marzo. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al forum Reuters Next.

4 – LAGARDE, L'EURO DIGITALE SI FARÀ. ATTENZIONE A BITCOIN

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Penso che l'euro digitale si farà" anche se i tempi non saranno immediati: "direi in non più di cinque anni, ma non sappiamo dove ci porterà l'accelerazione del fintech". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Reuters Next, aggiungendo che "occorre concordare a livello globale una regolamentazione" delle criptovalute e suonando una nota di allarme sull'estrema volatilità del bitcoin: un asset "altamente speculativo" e nel quale "l'utilizzo per attività di riciclaggio è considerevole".

