29 giu 2021 16:58

SGOMMATE CINESI - LA SCALATA DEL MISTERIOSO YISHUN NIU, EX OPERAIO FONDATORE DEL GRUPPO LEADER DELLA GOMMA HIXIH, CHE È ARRIVATO AI PIANI ALTISSIMI DELLA CAMFIN CON IL 30% (E IL 4,2% DI PIRELLI) - DI LUI NON SI TROVANO FOTO ONLINE: NATIVO DI YANHZOU, HA INIZIATO A COMPRARE TERRE AGRICOLE, LE HA TRASFORMATE IN CAPANNONI INDUSTRIALI, POI IN CASE PER GLI OPERAI, E INFINE HA INIZIATO A PRODURRE COMPONENTI AUTO IN GOMMA...