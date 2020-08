SI APRONO LE DANZE PER TIKTOK: DOPO MICROSOFT ANCHE ORACLE SI FA AVANTI PER COMPRARE L’APP CINESE AL CENTRO DELLE MINACCE DI TRUMP – QUELLE DI TWITTER INVECE SONO SOLO CHIACCHERE: DORSEY NON HA ABBASTANZA SOLDI, MENTRE I DUE COLOSSI DEL SOFTWARE POSSONO TRANQUILLAMENTE SBORSARE 50 MILIARDI DI DOLLARI, 20 IN PIÙ DEL VALORE DEL SOCIAL DELL’UCCELLINO. E POI IL FONDATORE DI ORACLE È UN SOSTENITORE DI TRUMP (CHE INTANTO SI È FATTO UN ACCOUNT SU TRILLER) – VIDEO

Martina Pennisi per il “Corriere della Sera”

tiktok microsoft

«Un calice avvelenato». Bill Gates, in un'intervista al giornale americano Wired , ha definito così un potenziale accordo con TikTok. Eppure la lista dei pretendenti dell'applicazione della cinese Byt eDance da 2 miliardi di download si allunga, e si impreziosisce: oltre a Microsoft, che ha ufficializzato il suo interesse lo scorso 2 agosto, si sta muovendo anche Oracle.

donald trump su triller

L'indicrezione è del Financial Times , secondo cui il colosso del software ha già intavolato discussioni preliminari con ByteDance e con alcuni fondi americani che hanno una partecipazione nel gruppo cinese, come Sequoia Capital e General Atlantic, per agire in modo coordinato.

A differenza di Twitter, altro nome filtrato nelle ultime settimane, Oracle può permettersi un investimento fra i 20 e i 50 miliardi di dollari (cifra stimata per le sole attività Usa di TikTok). Potrebbe inoltre godere dell'appoggio di Donald Trump, visto che il suo fondatore Larry Ellison è un sostenitore del presidente.

donald trump larry ellison

Resta da capire cosa se ne faccia Oracle di un'app di video gettonata fra gli adolescenti: per l'analista di Bloomberg Intelligence, Anurag Rana, è una mossa con «poco senso strategico» in considerazione «dell'assenza di sinergie di TikTok» con i suoi prodotti. Per trovare un accordo c'è tempo fino a metà novembre, deadline imposta da Trump, che ha accusato TikTok di mettere a rischio la sicurezza nazionale ed è pronto a estrometterla dagli Usa.

zhang yiming, fondatore di bytedance (tiktok)

I nodi da sciogliere sono molti ed ereditare il ruolo di unico vero rivale di Facebook non sarà una passeggiata (ecco perché «calice avvelenato»): di sicuro TikTok andrà staccata da Bytedance e dalla sua gemella cinese Douyin, con cui condivide informatici e tecnologie. Sia Microsoft sia Oracle stanno discutendo l'acquisizione dei rami americano, canadese, australiano e neozelandese.

donald trump xi jinping

La casa di Redmond in realtà vorrebbe tutta l'app, ma ByteDance non ci sta. Comunque andrà ci sarà uno spacchettamento non facile e immediato. Intanto Trump si è iscritto a Triller, la rivale-clone americana di TikTok, e ha già superato i 24 milioni di visualizzazioni: spera, forse, di regalare a Triller la visibilità (cross)mediatica che garantisce a Twitter e di orientare (ancora di più) il settore.

