SIETE STUFI DI TUTTE LE ROTTURE DI PALLE DELLO SHOPPING? ARRIVANO I GRANDI MAGAZZINI AMAZON - IL COLOSSO DEGLI ACQUISTI ONLINE STA PIANIFICANDO DEI CAMERINI 2.0 PER AUMENTARE LE VENDITE DI ABBIGLIAMENTO E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE IRRITANTI: I VESTITI VERRANNO RECAPITATI DIRETTAMENTE NEL CAMERINO DOPO ESSERE STATI SCELTI CON UN QR CODE, E POI CI SARÀ UNO SCHERMO TOUCH COL QUALE POTER SCEGLIERE ALTRI ARTICOLI CONSIGLIATI...

Articolo del "Wall Street Journal" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

I grandi magazzini pianificati da Amazon mireranno ad aumentare le vendite di abbigliamento offrendo agli acquirenti la possibilità di provare i vestiti dei suoi marchi privati in camerini alimentati dalla tecnologia, secondo quanto riferito al WSJ da persone che hanno familiarità con la questione.

I grandi magazzini, che la società di shopping online potrebbe aprire l'anno prossimo, funzioneranno principalmente come un luogo per Amazon per vendere magliette, jeans e altri articoli delle proprie etichette, così come un mix di marchi esterni che vendono abbigliamento sul suo sito web.

Amazon vuole vedere se i potenziali grandi magazzini possono migliorare il riconoscimento del marchio dei suoi capi d'abbigliamento, affrontando allo stesso tempo alcuni degli aspetti irritanti dello shopping di vestiti sia online che nei magazzini, hanno detto.

Un'idea che è stata testata è che i clienti scannerizzino i codici QR degli articoli che vogliono provare usando un'applicazione per smartphone e che i dipendenti del negozio raccolgano gli articoli e li mettano nei camerini, hanno detto le persone.

Una volta lì, i clienti potrebbero chiedere altri articoli utilizzando un touch screen, che potrebbe essere in grado di consigliare ulteriori capi di abbigliamento in base ai pezzi che piacciono agli acquirenti. Le stanze potrebbero usare porte scorrevoli per gli assistenti per portare più vestiti senza vedere i clienti. Robot o altre forme di automazione potrebbero essere implementate nei negozi.

La società di shopping online ha fatto uno sforzo per mantenere segreto il suo concetto di abbigliamento, dandogli un nome in codice. I primi grandi magazzini dovrebbero aprire vicino a San Francisco e Columbus, Ohio. Il Wall Street Journal ha riferito per la prima volta dei negozi in agosto.

Da quando è stata fondata nel 1994, Amazon ha spinto aggressivamente per espandere il numero di articoli venduti online, sconvolgendo gradualmente i mercati al dettaglio mentre cementava il suo rapporto con i clienti. Il suo dominio online ha contribuito a portare alla bancarotta molti negozi "bricks-and-mortar" mentre gli acquirenti gravitavano di più verso l'acquisto di articoli online.

Ora si sta muovendo per abitare gli spazi che quelle aziende hanno comandato per decenni, rivolgendosi alla vendita al dettaglio fisica per generi alimentari, libri e ora abbigliamento. Vede i negozi fisici come una strada promettente per raggiungere nuovi clienti e testare la sua abilità tecnologica.

L'industria della vendita al dettaglio ha visto un'impennata con le persone che tornano allo shopping fisico in alcuni momenti di quest'anno, mentre le chiusure e i mandati di restare a casa dalla pandemia di Covid-19 si sono ritirati in alcuni luoghi. Catene come Macy's Inc. e Kohl's Corp. hanno segnalato recenti forti vendite mentre gli acquirenti hanno rifornito i loro armadi dopo aver ridotto gli acquisti di abbigliamento lo scorso anno.

L'uso della nuova tecnologia da parte di Amazon nei punti vendita fisici è venuto in gran parte con l'apertura dei suoi negozi senza cassiere Amazon Go, che sono arrivati nel 2018. L'azienda ha ora sedi Go a Chicago, New York, San Francisco e Seattle e l'anno scorso ha detto di aver iniziato a vendere la tecnologia ad altri rivenditori.

Anche se il potenziale dirompente delle espansioni di Amazon è ben noto, l'azienda ha inciampato a volte nel lancio di nuovi prodotti, servizi o negozi. Ha lanciato uno smartphone fallimentare nel 2014 e ha accantonato un servizio di ristorazione a domicilio nel 2019. Quell'anno ha detto che avrebbe chiuso molti negozi "pop-up" che aveva aperto nei centri commerciali. I piccoli negozi erano una vetrina per dispositivi come altoparlanti intelligenti, tablet e Kindle e-reader.

Amazon si è concentrata per anni sulla costruzione delle sue vendite di abbigliamento. Quest'anno ha superato Walmart Inc. come il più grande venditore di abbigliamento del paese, secondo un rapporto di Wells Fargo, che ha previsto all'inizio di quest'anno che le vendite totali di Amazon di abbigliamento e scarpe, comprese quelle fatte da altri, supereranno i 45 miliardi di dollari nel 2021. Amazon non rivela le cifre finanziarie delle sue vendite di abbigliamento.

I beni di moda hanno tipicamente margini di profitto più alti di altri articoli. Avere uno spazio fisico per i vestiti permetterà ai clienti di Amazon di provare gli abiti prima di acquistarli e potrebbe ridurre le restituzioni di vestiti. L'azienda ha storicamente dato priorità al guadagno di quote di mercato nei settori rispetto ai profitti.

Amazon non ha mai caratterizzato l'abbigliamento nei suoi vari concetti di negozio fisico. I suoi grandi magazzini dovrebbero vendere abbigliamento maschile e femminile ed essere simili agli stili casual che si trovano in aziende come Gap Inc, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Amazon ha lanciato l'abbigliamento a marchio privato nel 2016, e ora ha più di 100 marchi, secondo Wells Fargo. Il rivenditore ha tentato di costruire il suo business della moda dando ai clienti più opzioni su come e dove acquistare. Ha avuto un momento più difficile, però, scalando il business della moda di fascia alta, con pochi marchi di lusso che vendono sul suo sito web.

Alcuni clienti hanno indicato un desiderio di negozi di abbigliamento Amazon. In un sondaggio di Wells Fargo, gli acquirenti hanno elencato il fatto di dover pagare per la spedizione se non sono membri Prime e di preferire l'esperienza di un negozio fisico tra le ragioni principali per cui non amano lo shopping sul sito di Amazon.

Molti marchi di abbigliamento come Levi's e Adidas hanno venduto su Amazon, ma altri hanno resistito a causa delle preoccupazioni che Amazon è al di sotto del mercato o che la società di vendita al dettaglio potrebbe copiare i loro prodotti utilizzando i dati sui loro bestseller.

Inoltre, alcuni dei piani di Amazon per i suoi negozi non sono concetti completamente nuovi. Nike Inc., per esempio, è un rivenditore che fa preparare gli articoli in anticipo nei camerini se i clienti scansionano i prodotti sui loro telefoni.