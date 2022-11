LO SMARTWORKING È IL FUTURO…SE SEI UN MILIARDARIO – RUPERT MURDOCH HA TRASFERITO IL SUO UFFICIO NEL MEGA RANCH DA 200 MILIONI DI DOLLARI IN MONTANA – PER LAVORARE DA REMOTO IL MILIARDARIO 91ENNE HA DOVUTO CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ENTE CHE VIGILA SULLA BORSA AMERICANA - ORA NEL RANCH DI MURDOCH SI POTRANNO TENERE I CDA DELL'AZIENDA CHE PAGHERÀ UN AFFITTO PER IL DISTURBO AL MAGNATE...

Alessia Conzonato per www.corriere.it

Rupert Murdoch, il fondatore e presidente esecutivo 91enne del gruppo editoriale News Corp, è stato autorizzato a lavorare da remoto. La notizia è stata diffusa dalla stampa americana e viene da chiedersi per quale motivo una persona che ricopre un ruolo tanto importante nell’azienda che lui stesso ha fondato abbia bisogno di ricevere un’approvazione per poter lavorare comodamente dalla sua villa.

Murdoch ha ritenuto necessario definire il trasferimento delle sue attività di business quotidiane nel suo ranch in Montana — che ha comprato con sua moglie Jerry Hall alla fine del 2021 pagandolo 200 milioni di dollari — attraverso un documento presentato a luglio alla Sec (Securities and Exchange Commission, l’ente federale degli Stati Uniti preposto alla vigilanza della borsa valori).

Si tratta di un contratto a tutti gli effetti che fornisce molti dettagli su come si svolgerà da qui in avanti il lavoro di Murdoch: dagli strumenti di cui dovrà usufruire (telefono, computer, mobili per l’ufficio e addirittura biglietti da visita con l’indirizzo e il numero della sua abitazione in Montana) fino alla comunicazione precisa dei giorni che intende trascorrere nella sede centrale di News Corp.

«Come condizione di impiego presso l’azienda — si legge nel documento —, le sarà richiesto di mantenere un ufficio a casa. L’azienda non manterrà più uno spazio designato per l’ufficio o altre sistemazioni lavorative regolari per lei in nessuno degli uffici di News Corp». Per quanto riguarda, appunto, le volte che il presidente deciderà di recarsi a New York, gli sarà fornito «uno spazio di lavoro per i dipendenti in visita».

Ma non sarà l’unico a doversi spostare: non è escluso anche, come si legge, che «la società possa anche tenere riunioni del Consiglio di amministrazione di tanto in tanto nel Montana».

L’accordo presentato alla Sec stabilisce, inoltre, che la sua postazione per il lavoro si trovi in un’area ben definita della casa che deve essere adibita esclusivamente per le sue attività di business e ben separata dal resto degli spazi. Questo dettaglio dovrebbe avere a che fare per lo più con questioni fiscali, legali e legati al contratto di assicurazione.

Ma non finisce qua: la società si impegna a pagare un affitto a K. Rupert Murdoch 2004 Revocable Trust, proprietario del ranch in Montana. Con i lockdown dovuti alla pandemia da Covid, molte aziende hanno adottato delle forme di lavoro ibrido o flessibile, in cui i dipendenti sono autorizzati a trascorrere parte del tempo a casa e parte in sede.

Ciò che colpisce è che il presidente nonché fondatore dell’azienda, in questo specifico caso, non si riserva un trattamento privilegiato ma il suo lavoro da remoto viene regolamentato in ogni minimo particolare esattamente come per qualunque dipendente.

