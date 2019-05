SO FAR HUAWEI – COME SARÀ IL SISTEMA OPERATIVO ALTERNATIVO AD ANDROID DEI CINESI? LE ANTICIPAZIONI POMPATISSIME PARLANO DI UNA VELOCITÀ 60 VOLTE MAGGIORE DELL’OS DI GOOGLE -SARÀ VERO? CHI HA CERCATO DI FARE UN TERZO SISTEMA OPERATIVO E' STATO AMMAZZATO DALLE USER EXPERIENCE E DALLA COMODITÀ DI APPLE E ANDROID. E POI, CHI VUOLE ESSERE SPIATO DAI CINESI, SENZA NEMMENO POTER USARE GMAIL O GOOGLE MAPS?

Pasquale Funelli per www.optimamagazine.com

C’è grande incertezza in questi giorni attorno al nuovo sistema operativo di Huawei, quello che a conti fatti assicurerà agli utenti una valida alternativa ad Android dopo le notizie che si sono susseguite nell’ultima settimana. In attesa di riscontri ufficiali sulla vicenda, ma soprattutto dopo alcune anticipazioni che vi abbiamo fornito in mattinata sulle nostre pagine, oggi 28 maggio tocca trattare l’argomento sotto un altro punto di vista per chi è voglioso di fare questo step in un futuro non così lontano.

Secondo quanto riportato di recente dal sito Digital Phablet, più in particolare, pare che Huawei voglia fare effettivamente le cose in grande con il nuovo sistema operativo. Al dì là delle scelte che saranno fatte dal punto di vista del marketing e dei nomi, infatti, l’intenzione del colosso cinese è quello di regalare al proprio pubblico un OS in grado di fare la differenza sul fronte prestazioni. Molto più di quanto si sia visto fino a questo momento con il robottino verde.

ANTICIPAZIONI DEL SISTEMA OPERATIVO DI HUAWEI

Scendendo maggiormente in dettagli, si parla di un prodotto finale in grado di essere 60 volte più veloce di Android. Inutile dire che siamo solo nel campo delle indiscrezioni e che maggiori certezze in merito si avranno solo nel corso dei prossimi mesi, ma quello riportato oggi è senza ombra di dubbio il miglior biglietto da visita possibile per questo punto potenziale sistema operativo di Huawei. Non è un caso che la stessa fonte evidenzi come il produttore in realtà stia lavorando su questo progetto da ben sette anni.

Insomma, ci apprestiamo a vivere mesi di fuoco, in attesa di conoscere punti di forza e di debolezza del nuovo sistema operativo concepito da Huawei, con relativa accelerazione per i lavori dopo il ban Google (al netto delle varie deroghe) imposto da Trump.

