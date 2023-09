SONDRIO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE – CARLO CIMBRI FA LA SUA MOSSA SULLA POPOLARE DI SONDRIO: UNIPOL HA CHIESTO ALLA BCE DI SALIRE AL 20% NELL’AZIONARIATO DELLA BANCA LOMBARDA, DI CUI È GIÀ PRIMO AZIONISTA CON IL 9,5% - SE DA FRANCOFORTE DESSERO L’OK, IL GRUPPO ASSICURATIVO POTREBBE PROCEDERE ALLA FUSIONE CON BPER (DI CUI, PURE, UNIPOL HA IL 20%), E INSIDIARE BPM COME TERZO POLO BANCARIO – E INTANTO, SI MUOVE ANCHE CALTAGIRONE, CHE HA ACQUISTATO LO 0,66% DI POPSONDRIO…

Estratto dell’articolo di Andrea Greco per “la Repubblica”

UnipolSai mette la freccia per salire al 20% nell’azionariato Banca popolare di Sondrio, dove da due anni è già prima forza al 9,5%. E dove da poco si ritrova un socio del rango di Francesco Gaetano Caltagirone, spuntato dalle relazioni semestrali con uno 0,66%.

L’assicuratore bolognese — che ha dato un “no comment” a Repubblica — avrebbe inoltrato, due mesi fa, richiesta di autorizzazione alla Bce per salire al 19,99% nella banca valtellinese. Una mossa che in teoria potrebbe portare il gruppo Unipol alla stessa soglia dov’è in Bper, quarta banca italiana. E che potrebbe rivelarsi, a posteriori, una tappa rilevante per l’eventuale integrazione tra i due istituti.

Il dossier, secondo fonti bancarie, sarebbe stato preparato, di prassi, con Via Nazionale, che spesso agevola tali istanze. Nei mesi scorsi l’interlocuzione sarebbe stata lunga e serrata; anche perché, se è vero che la vigilanza europea ha più volte espresso l’auspicio di consolidare il settore via fusioni […], d’altronde la vigilanza nazionale ha l’interesse di mantenere autonomi i gruppi in buona salute — e certo Sondrio è tra questi — a tutela della biodiversità del sistema.

[…] Ottenuto l’ok della vigilanza, UnipolSai potrà arrotondare la quota a Sondrio, a sostegno dell’ad Mario Pedranzini e del cda presieduto da Francesco Venosta (che 16 mesi fa appoggiò in assemblea, determinandone l’affermazione contro la lista di minoranza dei fondi).

L’azionista che fa capo al presidente Carlo Cimbri ha motivato più volte la strategicità della quota con gli accordi di distribuzione di polizze, attivati a Sondrio dalle controllate bolognesi Arca Vita e Arca Assicurazioni; e rinnovati lo scorso dicembre. Ma Unipol non ha mai nemmeno nascosto la strategia di “socio perno” nel settore bancario italiano, deciso a creare un polo forte intorno a Bper, che dal 2017 ha condotto all’acquisto di Cariferrara, Unipol Banca, 620 sportelli da Ubi, infine Carige.

Non è da escludere, dunque, che un domani il socio forte di Bper e di Sondrio trovi opportuno proporre la loro fusione, magari scambiando azioni, per insidiare Banco Bpm come terzo polo bancario nazionale.

In parallelo, sempre in Popolare di Sondrio è spuntato come socio Francesco Gaetano Caltagirone, con lo 0,66%. Al 30 giugno 2023, si legge nella sua relazione semestrale, la Caltagirone Editore deteneva 850 mila azioni (0,187%), acquistate nel corso dell’anno; mentre la holding Caltagirone (che controlla Cementir, Vianini e l’editrice de Il Messaggero ) aveva alla stessa data lo 0,467%, comprato nel 2023.

Investimenti da una dozzina di milioni in tutto, poca cosa rispetto ai pacchetti strategici che l’imprenditore romano ha costruito in Generali, Mediobanca, Banco Bpm, Anima Sgr, […]. […]

