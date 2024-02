PER SOPRAVVIVERE NEL MERCATO C’È SOLO UNA STRADA: FONDERSI E DIVENTARE “TOO BIG TO FAIL” – IL COLOSSO STATUNITENSE DELL’ENERGIA, DIAMONDBACK, COMPRA L’ALTRO GIGANTE ENDEAVOR PER 26 MILIARDI DI DOLLARI. L’ACCORDO, CON CUI NASCE IL TERZO PRODUTTORE DI PETROLIO E GAS DEL BACINO PERMIANO (DOPO EXXON E CHEVRON), È SOLO L’ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE DI CONSOLIDAMENTI…

1. DIAMONDBACK COMPRA ENDEAVOR PER 26 MILIARDI, NASCE BIG ENERGIA

(ANSA) - Diamondback Energy ha raggiunto un accordo per acquistare il produttore di petrolio e gas del Texas Endeavor Energy Resources per 26 miliardi di dollari in azioni e contanti. Dall'unione nasce un colosso del bacino Permiano.

L'accordo è l'ultimo in ordine temporale di una serie di intese che stanno trasformando l'industria energetica americana. Negli ultimi quattro mesi Exxon Mobil ha acquistato Pioneer Resources per 60 miliardi, Chevron ha rilevato Hess per 53 miliardi e Occidental Petroleum ha comprato CrownRock per 10,8 miliardi.

2. PETROLIO, LE STATUNITENSI DIAMONDBACK E ENDEAVOUR TRATTANO PER CREARE UN COLOSSO ENERGETICO DA 50 MILIARDI DI DOLLARI

Estratto dell’articolo di Rossella Savojardo per www.milanofinanza.it

Potrebbe essere una delle operazioni più importanti del settore energetico. I colossi statunitensi Diamondback Energy e Endeavour Energy Resources sono alle battute finali di una trattativa relativa alla fusione tra le due società.

Il deal, che secondo quanto riporta Reuters varrebbe circa 25 miliardi di dollari, creerebbe un gigante del petrolio e del gas del valore di oltre 50 miliardi di dollari. In particolare insieme le due società diventerebbero il terzo produttore di petrolio e gas nel Permiano, il principale giacimento petrolifero statunitense che si trova a cavallo tra il Texas occidentale e il Nuovo Messico. I volumi di petrolio e gas della nuova società che si verrebbe a creare sarebbero dietro a quelli di Exxon Mobil e Chevron.

[…]. Diamondback ha una capitalizzazione di mercato di 27,2 miliardi di dollari. Una fusione tra Diamondback ed Endeavour sarebbe l’ultima di una serie di importanti M&A che hanno recentemente rimodellato il panorama aziendale nel settore dello shale oil statunitense […] . Lo scorso anno Exxon Mobil ha accettato di acquisire Pioneer Resources per circa 60 miliardi di dollari, Chevron di acquistare Hess per circa 53 miliardi di dollari e Occidental Petroleum ha raggiunto un accordo per l’acquisto di CrownRock per circa 10,8 dollari.

L’ondata di consolidamento segna una maturazione del settore dello shale, che in precedenza era frammentato, privo di pochi operatori di dimensioni significative e che faticava ad attrarre gli investitori tradizionali. Endeavour era ampiamente visto come uno degli ultimi potenziali principali candidati al consolidamento nel Permiano. […]

Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio al mondo, in gran parte a causa delle frenetiche trivellazioni nel bacino del Permiano del Texas e del Nuovo Messico. Nonostante i continui sforzi internazionali per accelerare sulla transizione energetica, il petrolio resta ancora una delle materie prime più richieste con un consumo previsto in aumento fino al 2030 – e forse oltre. […]

