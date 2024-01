11 gen 2024 17:01

E SORPASSO FU! MICROSOFT HA SUPERATO APPLE: CON UNA CAPITALIZZAZIONE DI 2.870 MILIARDI DI DOLLARI, È LA SOCIETÀ CHE VALE DI PIÙ AL MONDO – MERITO DEGLI INVESTIMENTI IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLA COMPAGNIA FONDATA DA BILL GATES, E DELLE DIFFICOLTÀ DI APPLE, TRA CALI NELLE VENDITE DI IPHONE E LA DISPUTA SUI BREVETTI DEI NUOVI APPLE WATCH – PER DARE LA MISURA: MICROSOFT VALE 700 MILIARDI IN PIÙ DELL’INTERO PIL ITALIANO