23 gen 2023 09:31

SPROFONDO BIANCONERO – LA STANGATA PER LA JUVENTUS NON È SOLO SPORTIVA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO FINANZIARIA: OGGI IL TITOLO NON RIESCE A FARE PREZZO IN BORSA, IN AVVIO DI CONTRATTAZIONE, DOPO LA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DECISA DALLA FIGC – IL CALO TEORICO A PIAZZA AFFARI, PER IL CLUB, È DELL’11,2%