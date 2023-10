28 ott 2023 12:45

SPUNTA UN ALTRO FONDO PER LA RETE DI TIM - MERLYN PARTNERS, CHE SI PROPONE PER L'ACQUISTO DELL'INFRASTRUTTURA IN RAPPRESENTANZA DI UN GRUPPO DI SOCI CON QUOTE INFERIORI AL 3%. L'OBIETTIVO SAREBBE CREARE UNA RETE UNICA CON OPEN FIBER, SOTTO IL CONTROLLO DI CDP – DIETRO L’OPERAZIONE C’È STEFANO SIRAGUSA, EX DG DEL GRUPPO, CHE AVEVA GIÀ PROPOSTO UN PIANO ALTERNATIVO A QUELLO DI LABRIOLA – MA SUBITO IL GOVERNO FRENA E PARLA DI “SEDICENTE PROPOSTA”: “ABBIAMO GIÀ DECISO E NON CAMBIEREMO STRADA"