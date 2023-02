STARACE, SOLITARIO Y FINAL – L’AD DI ENEL SCEGLIE IL “FINANCIAL TIMES” PER UN MESSAGGIO CHE SOMIGLIA MOLTO A UN ADDIO AMARO: “SE POSSO ESSERE ANCORA UTILE, BENE. ALTRIMENTI POSSO FARE MOLTE ALTRE COSE” – STARACE SA CHE LA RICONFERMA PER IL QUARTO MANDATO È QUASI IMPOSSIBILE, MA FA FINTA DI NON FARNE UN DRAMMA, E RIVENDICA I RISULTATI OTTENUTI. A PARTIRE DALLA MEGA FABBRICA EUROPEA DI PANNELLI SOLARI A CATANIA…

Estratto dell’articolo di Luca Pagni per www.repubblica.it

francesco starace foto di bacco (1)

"Se posso essere ancora utile, bene. Altrimenti posso fare molte altre cose". Francesco Starace ha scelto le colonne del Financial Times per raccontare quello che potrebbe essere stato il suo passo d'addio. E lo ha fatto nel giorno in cui il gruppo Enel, la società che dirige da quasi nove anni, ha "messo a terra" il suo progetto più significativo: la più grande fabbrica europea di pannelli solari, primo passo verso l'indipendenza di Bruxelles dalle forniture dalla Cina.

gigafactory catania

Il manager romano sa che potrebbe non essere riconfermato per il quarto mandato dal governo guidato dalla premier Giorgia Meloni, che a marzo sarà impegnata a nominare i vertici dei grandi gruppi controllati dallo Stato. Ma non ne fa un dramma e rivendica i risultati ottenuti, […] di aver raggiunto obiettivi importanti, che fanno dell'ex monopolista elettrico la prima società della Borsa di Milano per capitalizzazione.

francesco starace gigafactory enel catania

"Mi piace questo lavoro", ha detto al quotidiano britannico. "L'ho fatto, credo, abbastanza bene e credo che questo sia riconosciuto. Ma non sono una persona ossessionata dal potere e mi piace la mia vita. Se il governo vuole cambiare, allora cosa posso fare? Non c'è problema".

[…] Per sostituire Starace si fanno i nomi del numero uno di Terna, Stefano Donnarumma e di Flavio Cattaneo, manager che ha in curriculum Italo, Rai, Fiera di Milano, Tim (per un breve periodo) e pure lui Terna. […] Scegliendo il Financial Times, Starace ha voluto mandare un messaggio ai mercati - e anche al governo - che la sua eventuale sostituzione non è dovuta ai risultati […].

francesco starace foto di bacco (2) francesco starace gigafactory enel catania francesco starace gigafactory enel catania francesco starace enel green power pale eoliche in cile FRANCESCO STARACE francesco starace foto di bacco (1)