STATI FALLITI D'AMERICA – GLI USA POTREBBERO ENTRARE IN DEFAULT IL PRIMO GIUGNO, SE AL CONGRESSO NON SI TROVERÀ UN ACCORDO PER ALZARE (O SOSPENDERE) IL LIMITE DEL DEBITO – L'AVVERTIMENTO DEL SEGRETARIO DEL TESORO AMERICANO, JANET YELLEN: "È IMPERATIVO CHE IL CONGRESSO AGISCA PRIMA POSSIBILE…"

1. USA, YELLEN AVVERTE: RISCHIO DEFAULT DAL PRIMO GIUGNO

Da www.tgcom24.mediaset.it

BIDEN YELLEN

Gli Usa potrebbero entrare in default il primo giugno se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito. L'avvertimento arriva dal segretario al Tesoro, Janet Yellen: "Date le attuali previsioni, è imperativo che il Congresso agisca prima possibile per aumentare o sospendere il limite del debito in modo da fornire la certezza a lungo termine che il governo continui a effettuare i pagamenti", ha detto. Intanto il presidente Joe Biden ha parlato con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, dell'estensione del debito nazionale per evitare un default.

2. IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI RISCHIA DI RIMANERE SENZA LIQUIDITÀ GIÀ DAL 1° GIUGNO, AVVERTE LA YELLEN

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

JANET YELLEN

Il governo degli Stati Uniti rischia di rimanere senza soldi già dal 1° giugno, ha avvertito lunedì il segretario al Tesoro Janet Yellen in una lettera ai leader del Congresso, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato il presidente repubblicano della Camera Kevin McCarthy alla Casa Bianca la prossima settimana, tra le crescenti preoccupazioni che Washington stia correndo verso una crisi del tetto del debito. Scrive il Financial Times.

"Dopo aver esaminato le recenti entrate fiscali federali, la nostra migliore stima è che non saremo in grado di continuare a soddisfare tutti gli obblighi del governo entro l'inizio di giugno, e potenzialmente già il 1° giugno, se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito prima di allora", ha scritto la Yellen.

joe biden

La Yellen ha precisato che la stima del Tesoro si basa sugli ultimi dati disponibili sulle entrate fiscali, anche se è "impossibile prevedere con certezza la data esatta in cui il Tesoro non sarà in grado di pagare le fatture del governo".

I dibattiti sull'innalzamento del tetto del debito - il limite legale al prestito federale - sono diventati una questione perenne a Washington. Ma il protrarsi dello stallo tra l'amministrazione Biden e i repubblicani di Capitol Hill ha fatto temere che il governo si stia avviando verso un default senza precedenti.

janet yellen

Poco dopo la pubblicazione della lettera della Yellen da parte del Tesoro, la Casa Bianca ha confermato che Biden ha chiamato McCarthy per invitarlo a un incontro alla Casa Bianca il 9 maggio con i leader del Congresso Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla Camera, Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica al Senato, e Mitch McConnell, leader della minoranza repubblicana al Senato.

L'invito ha segnato un apparente cambiamento di strategia per la Casa Bianca, che ha chiesto ai repubblicani di alzare il tetto del debito senza condizioni e in precedenza ha insistito sul fatto che la questione non è negoziabile.

Biden ha subito crescenti pressioni per sedersi al tavolo dei negoziati dopo che la scorsa settimana i repubblicani della Camera hanno approvato una legge che aumenterebbe il tetto del debito e ritarderebbe il rischio di default almeno fino al prossimo anno.

JOE MANCHIN CON BIDEN

Il disegno di legge, che include anche una lista di priorità politiche repubblicane e tagli alla spesa, è destinato a fallire al Senato, controllato dai democratici. Ma un numero crescente di leader economici e di membri dello stesso partito di Biden gli ha chiesto di usare la legge come punto di partenza per i negoziati con la controparte.

Joe Manchin, senatore democratico della Virginia Occidentale, ha dichiarato la scorsa settimana che "il popolo americano pagherà il prezzo economico se il Presidente Biden continuerà a rifiutarsi di sedersi e negoziare un compromesso di buon senso che impedisca un default storico".

Tre membri democratici della Camera - Jared Golden, Marie Gluesenkamp Perez e Mary Sattler Peltola - hanno firmato la scorsa settimana una lettera in cui si chiedeva a Biden e McCarthy di "impegnarsi in colloqui genuini offrendo proposte reali che porteranno a un accordo per l'innalzamento del limite del debito".

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

Anche Joshua Bolten, amministratore delegato della Business Roundtable, il gruppo di pressione che riunisce i dirigenti di alcune delle più grandi aziende americane, ha invitato le due parti a "unirsi per trovare una soluzione che possa passare alla Camera e al Senato".

Tuttavia, non è chiaro se i leader democratici siano aperti a negoziati sull'aumento del limite di indebitamento. Un portavoce di Schumer ha dichiarato che l'incontro del 9 maggio servirà a "discutere l'approvazione di una legge pulita per evitare il default".

La Yellen ha avvertito che anche la minaccia di un default potrebbe scuotere i mercati e inviare onde d'urto in tutta l'economia statunitense. L'ultima volta che i legislatori si sono avvicinati al "fiscal cliff", nel 2011, S&P ha declassato il rating di credito tripla A degli Stati Uniti.

janet yellen

"Abbiamo imparato dalle passate impasse sul limite del debito che aspettare fino all'ultimo minuto per sospendere o aumentare il limite del debito può causare gravi danni alla fiducia delle imprese e dei consumatori, aumentare i costi di prestito a breve termine per i contribuenti e avere un impatto negativo sul rating del credito degli Stati Uniti", ha scritto la Yellen.

Lunedì scorso, David Hunt, amministratore delegato di PGIM, ha dichiarato all'incontro annuale del Milken Institute a Los Angeles che l'asset manager da 1,2 miliardi di dollari sta dedicando più tempo a lavorare con i clienti sulle strategie per il tetto del debito che a proteggersi dai rischi di recessione. Pur descrivendolo come un rischio di "bassa coda", ha aggiunto: "Penso che il mercato a questo punto non gestisca bene questo tipo di situazioni".

Gli analisti di JPMorgan hanno dichiarato di considerare le stime del Tesoro come "più conservative" rispetto alla maggior parte dei previsori privati, riflettendo in parte una "tattica negoziale per costringere il Congresso a trovare una risoluzione duratura ben prima che un dibattito prolungato possa avere un impatto sui mercati finanziari".

Lunedì anche il Congressional Budget Office ha appoggiato le stime del Tesoro, che secondo gli analisti suggeriscono un "rischio significativo" di una scadenza anticipata.

