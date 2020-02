8 feb 2020 10:54

LA STRADA IN SALITA VERSO IL “MONTE” - NEL 2019 UN MILIARDO DI PERDITE PER SVALUTAZIONI PER MPS, CONTROLLATO DAL TESORO PER IL 68% DEL CAPITALE: NON SONO STATI RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI RITRUTTURAZIONE CONCORDATO CON L’UE - E BISOGNA TROVARE UN'INTESA CON BRUXELLES SULLA FUTURA CESSIONE DI ALTRI 10 MILIARDI DI CREDITI DETERIORATI AD AMCO (EX SGA, SOCIETÀ CONTROLLATA AL 100% DAL TESORO)…