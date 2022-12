LAVORARE MENO, VIVERE MEGLIO – INTESA SANPAOLO LANCIA LA “SETTIMANA CORTA” CON QUATTRO GIORNI DI LAVORO PER NOVE ORE E ALTRI 120 DI SMART WORKING: "CONTA IL BENESSERE DEI DIPENDENTI" - MA LA SPERIMENTAZIONE NON PIACE AI SINDACATI CHE NON FIRMANO: “OGNI SOLUZIONE DIVERSA DALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO È INACCETTABILE” - SOLO IN ITALIA, INTESA SANPAOLO IMPIEGA 75 MILA PERSONE CHE SALGONO A OLTRE 97 MILA A LIVELLO GLOBALE…