(ANSA) - Sono in fase finale gli accordi di Apple con i propri fornitori per iniziare a produrre Apple Watch e MacBook in Vietnam per la prima volta, come riportato dal quotidiano vietnamita Tuoi Tre News. La taiwanese Foxconn e e la cinese Luxshare Precision, fornitori e assemblatori di Apple in Cina, hanno già condotto i primi test per l'assemblaggio di Apple Watch e MacBook nel nord del Vietnam.

Negli ultimi mesi Apple ha deciso di diversificare e di spostare fuori dalla Cina una serie di impianti produttivi, indirizzandosi soprattutto verso India, Messico e Vietnam, paesi che stanno diventando sempre più strategici per i produttori a contratto che forniscono marchi americani.

In India, che è anche il secondo mercato mondiale degli smartphone, è iniziata a partire da quest'anno la produzione di iPhone 13, e a breve seguiranno gli iPad. "Le previsioni del mercato per il settore sono prudenti nonostante un risultato del trimestre in corso che è andato al di là delle aspettative" ha affermato Foxconn, che si aspetta un rallentamento fisiologico della domanda dovuto ad un incremento eccezionale a causa della pandemia.