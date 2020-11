TANTI POLLICI, POCHI EURO – CON LE NUOVE CONSOLE IN ARRIVO, LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY E IL BONUS TV, È TEMPO DI COMPRARSI UNA NUOVA TELEVISIONE 4K! - QUALCHE ESEMPIO: IL B5600 DI HISENSE DA 40 POLLICI È IN OFFERTA A 249 EURO, IL SAMSUNG SERIES 7 4K DA 43 POLLICI A 295, E LA SMART TV LG 55UN73006LA DA 55 POLLICI A…

Alessio Caprodossi per “il Messaggero”

samsung series 7 4k da 43 pollici

Con il rinvio degli Europei di calcio e delle Olimpiadi di Tokyo al prossimo anno molti hanno deciso di posticipare l' acquisto di un nuovo televisore, vuoi per aggiornare un vecchio modello o per fare un salto in avanti in termini di qualità di visione e anche come oggetto di arredamento perché, come altri dispositivi hi-tech, le tv moderne sono parte integrante del design domestico.

Se l' appuntamento con lo sport è rimandato al giugno 2021, per tante famiglie l' arrivo delle nuove console (Xbox Series X è già disponibile, PlayStation 5 lo sarà da giovedì) è un valido motivo per cambiare l' elemento principe del salotto, magari senza spendere una fortuna e pescare tra le molteplici offerte, in parte già attive, che si susseguiranno prima e dopo il Black Friday (che cade l' ultimo venerdì di novembre e che, come da tradizione statunitense, è diventata anche in Europa la giornata dello shopping in particolare online).

PLAYSTATION 5

IL BONUS

L' opportunità di comprare un televisore non è circoscritta a chi ha una buona o alta capacità di spesa, poiché i modelli in vendita soddisfano tutte le tasche (ovviamente con differenze per tecnologie e pollici del dispositivo), ma anche perché chi deve accontentarsi delle opzioni più economiche può contare sul Bonus tv, agevolazione con valore fino a 50 euro per supportare l' acquisto di televisore e decoder adeguati ai nuovi standard (DVBT-2/HEVC) che entreranno in vigore dal 2022.

CHROMECAST

Fruibile fino al 31 dicembre dello stesso anno o prima in caso di esaurimento dei circa 150 milioni di euro stanziati dal governo, seppur minimo l' aiuto è rivolto alle famiglie con Isee fino a 20.000 euro. Per sfruttarlo la famiglia deve essere residente in Italia e non aver avuto un membro che ha già beneficiato del bonus, per poi presentare la richiesta direttamente al venditore e scegliere uno degli oltre 3.000 modelli che includono anche le tv di Samsung, Sony, Lg, Hisense, Panasonic, Philips, TCL, Sharp, Toshiba e JVC.

FIRE TV STICK

Una premessa d' obbligo per chi ha ancora un vecchio televisore privo di applicazioni, è che si può rimediare affidandosi a piccoli dispositivi che sembrano delle chiavette Usb e sfruttano la porta HDMI per collegarsi alla tv, permettendo di vedere film e serie in streaming nel catalogo di Netflix, Prime Video, Disney e Now TV.

I due esempi più gettonati e funzionali all' uso sono la Fire TV Stick 4K di Amazon e la Chromecast con Google TV, simili per semplicità d' uso e costi (59,99 euro la prima, 69,99 euro la seconda). Per acquistare un televisore nuovo, invece, cosa bisogna tenere in considerazione? La domanda è d' obbligo perché prima di optare per un marchio o guardare alle specifiche tecniche va considerato il fattore primario, cioè la dimensiona giusta per le proprie esigenze.

LA POSIZIONE

samsung series 7 4k da 43 pollici 2

Per godere di una buona visione, quindi, bisogna aver chiaro dove si vuole posizionare la tv, valutando la distanza di visione (dal divano, dalla poltrona o dalla sedia del tavolo in cui si presuppone che giocherete) e la risoluzione del pannello. Altro dettaglio rilevante è lo spessore del televisore, perché gli ultimi modelli offrono cornici di pochi millimetri che arricchiscono l' arredo del soggiorno.

lg 55un73006la

La qualità passa da immagini e audio, quindi dalle caratteristiche tecniche dello schermo e dalla riproduzione dei suoni (spesso dalle soundbar integrate al tv), da cui deriva l' esperienza di visione complessiva e la possibilità di vedere un film quasi come se fossimo al cinema. Ma quale modello comprare? Se dipende da prezzo e dimensioni il momento è propizio: il Mi Led da 32 pollici di Xiaomi si prende a 139 euro sul sito di MediaWorld, il B5600 di Hisense da 40 pollici su Monclick è in offerta a 249 euro, su Unieuro c' è il Samsung Series 7 4K da 43 pollici a 295 euro, mentre da Euronics la Smart Tv Lg 55UN73006LA da 55 pollici è in promozione a 399 euro.

b5600 hisense xiaomi mi led 32 chromecast ultra lg 55un73006la 2