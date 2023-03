30 mar 2023 16:39

TANTO RUMORE PER NULLA: DOMANI L’ASSEMBLEA DI UNICREDIT DARÀ IL VIA LIBERA ALL’AUMENTO DI STIPENDIO DI ANDREA ORCEL, NONOSTANTE LA CONTRARIETÀ DEI PROXY ADVISOR. IL COMPENSO DELL’AD, GIÀ OGGI IL PIÙ PAGATO D’ITALIA, SALIRÀ DAI 7,5 MILIONI DI QUEST’ANNO A 9,75 PER IL PROSSIMO – IL NUOVO CAPO HA DALLA SUA LE PERFORMANCE: VALORE DI BORSA QUASI RADDOPPIATO E UTILI AI MASSIMI DA 10 ANNI – SARANNO 900 I MANAGER CHE RICEVERANNO UN AUMENTO…