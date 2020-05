LA TASK FORSE, GLI IMPRENDITORI SICURO - NON DITE A CONTE CHE COLAO HA CHIAMATO 10 MANAGER E CAPITANI D'IMPRESA DOPO LE CRITICHE DI BONOMI (CONFINDUSTRIA) SULLA TASK FORCE FATTA DA ACCADEMICI. COLLEGATI ONLINE C'ERANO GIUSEPPE BONO (FINCANTIERI), ERMANNO FERRARI (MARELLI), ALBERTO GALASSI (FERRETTI), PIETRO GORLIER (FCA ITALIA), ANTONIO MARCEGAGLIA, LUCIA MORCELLI (ARCELOR MITTAL), GIUSEPPE PASINI (FERALPI), PIETRO SALINI (SALINI IMPREGILO), MARCO TRONCHETTI PROVERA (PIRELLI), ROBERTO VAVASSORI (BREMBO)

Rita Querzé per il ''Corriere della Sera''

VITTORIO COLAO

Vittorio Colao, alla guida della task force che ha l' incarico di far ripartire il Paese dopo l' emergenza, ha incontrato ieri a distanza un gruppo di imprenditori per avere il loro parere sulla gestione della Fase 2. Collegati online c' erano Giuseppe Bono per Fincantieri, Ermanno Ferrari per Marelli, Alberto Galassi (Ferretti), Pietro Gorlier (Fca Italia), Antonio Marcegaglia per il gruppo omonimo, Lucia Morcelli (Arcelor Mittal Italia), Giuseppe Pasini (Feralpi), Pietro Salini (Salini Impregilo), Marco Tronchetti Provera (Pirelli) Roberto Vavassori (Brembo).

Sul mancato coinvolgimento del mondo dell' impresa nelle task force che supportano il governo in materia di ripartenza dopo l' emergenza Covid era intervenuto nei giorni scorsi il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi. Ieri l' incontro si è svolto a ritmi contingentati, tre minuti di intervento a testa.

