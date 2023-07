A TASSO SPEDITO (VERSO IL BARATRO) – LA BCE ALZA DI NUOVO IL COSTO DEL DENARO E PORTA IL TASSO DI RIFERIMENTO AL 4,25%, CON UN AUMENTO DI 25 PUNTI BASE – IL COMUNICATO UFFICIALE LASCIA INTENDERE CHE CI POTREBBERO ESSERE NUOVI RIALZI, MA CAMBIA IL LINGUAGGIO (“I TASSI SARANNO FISSATI A LIVELLI SUFFICIENTEMENTE RESTRITTIVI PER IL TEMPO NECESSARIO”) – IL PASSAGGIO SUI TITOLI DI STATO: QUELLI ACQUISTATI CON IL QUANTITATIVE EASING NON SARANNO PIÙ REINVESTITI, MA NON VENGONO DATE INDICAZIONI SUL RITMO DELLA RIDUZIONE…

La Bce continua la lotta all’inflazione dell’Eurozona alzando di nuovo il costo del denaro. La decisione presa nella riunione di giovedì 27 luglio ha portato il tasso di riferimento l 4,25%, dal 4%, con un aumento di 25 punti base. Il tasso sui depositi è salito al 3,75%, quello sulla marginal lending facility al 4,50%.

Per il futuro, il comunicato pubblicato dopo la decisione lascia aperte le porte a eventuali nuovi rialzi, ma è importante il nuovo linguaggio adottato dalla Banca centrale: i tassi di interesse non «saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un rapido ritorno all’obiettivo», come recitava il comunicato di giugno, ma «saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per il tempo necessario». È una formulazione che toglie l’idea del movimento, senza però prendere - come ormai di consueto - impegni per il futuro.

[…] I titoli in scadenza acquistati con il programma App, il quantitative easing, non saranno più reinvestiti, ha spiegato la Bce, senza dare più indicazioni sul ritmo della riduzione del portafoglio. La remunerazione delle riserve obbligatorie è stata intanto fissata allo zero per cento, riducendo l’ammontare degli interessi da versare alle banche. Una decisione che, secondo la Banca centrale, «preserverà l’efficacia della politica monetaria» anche «assicurando la completa trasmissione delle decisioni sui tassi ai mercati monetari».

