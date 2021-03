I TEDESCHI MANDERANNO MUSK FUORI DI TESLA – IL DOMINIO DELLE AUTO ELETTRICHE POTREBBE PRESTO PASSARE A VOLKSWAGEN: DOPO IL CASINO DEL DIESELGATE, LA CASA DI WOLFSBURG STENTA ANCORA A DARSI UNA RIPULITA ALL’IMMAGINE, E IL SORPASSO SUGLI AMERICANI SAREBBE UN COLPACCIO – È STATO GIÀ AVVIATO UN MAXI INVESTIMENTO DA…

TESLA VUOLE APRIRE UNA “GIGAFACTORY” IN GERMANIA MA NON TROVA DIPENDENTI E MANAGER. IL MOTIVO? VOLKSWAGEN HA DECISO CHE CHI LASCERÀ IL GRUPPO PER LA CONCORRENTE NON POTRÀ MAI PIÙ TORNARE A LAVORARE PER LORO. NON SOLO: CHI SI VORRÀ CONCEDERE UN ANNO SABBATICO AVRÀ GARANTITO IL 70% DELLO STIPENDIO

Alice Mattei per www.businessinsider.com

Potrebbe presto finire – almeno secondo Cnn – il dominio di Tesla nel settore delle auto elettriche. E lo scettro di principale produttore potrebbe passare a Volkswagen. Scrive Cnn che “secondo gli analisti di Ubs la più grande casa automobilistica europea conta di vendere 300.000 veicoli elettrici in più rispetto a Tesla entro il 2025”.

Per Volkswagen sarebbe un colpaccio poiché, affermarsi come top player nel settore delle auto elettriche potrebbe (in parte) ripulire l’immagine della casa tedesca mai del tutto ripresasi dal Dieselgate del 2015.

Per questo Volkswagen ha avviato un maxi investimento sullo sviluppo di automotive elettriche da 35 miliardi di euro scommettendo su nuove tecnologie e un drammatico allontanamento dai combustibili fossili.

