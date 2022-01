LA TENTAZIONE DELLA "MELA" – LA APPLE HA SORPASSATO LA SAMSUNG NELLA VENDITA DEGLI SMARTPHONE NEL 2021: OLTRE IL 22% DEI TELEFONINI VENDUTI ERANO DEL GRUPPO DI CUPERTINO, IL 20% DEL MARCHIO COREANO, SEGUITI DA XIAOMI, OPPO E VIVO - L’IPHONE 13 È IL MODELLO PIÙ POPOLARE AL MONDO – A DETERMINARNE IL SUCCESSO, NONOSTANTE LA CRISI DI MICROCHIP, È STATA LA SCELTA DI CONCENTRARE LE CONSEGNE SULLE PIAZZE DOVE LA DOMANDA ERA PIÙ ALTA, METTENDO DA PARTE I MERCATI MINORI…

All'ultimo tornante del 2021 Apple si è affiancata ancora una volta a Samsung, e nei mesi decisivi per la chiusura dell'anno ha trovato ancora una volta lo sprint per il sorpasso. I dati delle vendite dei telefonini nell'ultimo trimestre registrano il ritorno in vetta della società di Cupertino, dopo molti mesi di dominio della speciale classifica da parte della concorrente coreana. Il gruppo della mela ha venduto nell'ultimo quarto dell'anno passato un telefonino su ogni cinque acquistati su scala globale.

Per l'esattezza oltre il 22% degli acquisti ha premiato il marchio statunitense, mentre Samsung si è assestata al 20% e alle sue spalle la Xiaomi è al 12%, la Oppo al 9% e Vivo all'8 per cento. In linea con tale risultato, l'iPhone 13 è il modello più popolare al mondo. Tutte le costruttrici di telefoni cellulari hanno sofferto allo stesso modo e per il secondo anno consecutivo la mancanza cronica di chips e di altri componenti necessari per l'assemblaggio del prodotto.

In questo scenario Apple ha scelto una strategia che l'ha diversificata dalle altre, e che si è rivelata vincente. Ha lasciato languire i mercati minori, nei quali i tempi di attesa per un nuovo telefonino si sono allungati per settimane e per mesi, e ha concentrato le consegne sulle piazze dove la domanda era più alta. E' stata questa la scelta che le ha permesso di piazzare al primo posto delle preferenze dei consumatori in Cina l'iPhone 13, e di smentire il vecchio adagio per il quale la sua linea di prodotto è troppo costosa per affermarsi sulle piazze asiatiche.

La penetrazione nei mercati internazionali è a questo punto capillare, e cresce con un passo che resta straordinario, tale da ignorare le paludi commerciali della pandemia. Le vendite degli iPhone che nel 2007 ammontavano ad un fatturato di 120 milioni, hanno portato nelle casse della società a chiusura del 2021 192 miliardi di dollari.

Apple è la prima e l'unica produttrice ad aver raggiunto la capitalizzazione in borsa di tremila miliardi di dollari, e la dipendenza dagli iPhone è aumentata nel tempo, a dispetto dei piani di diversificazione più volte annunciati. La prossima mossa nell'avvincente rally che lega le due protagoniste del settore spetta alla Samsung. A febbraio la società farà debuttare la gamma molto attesa dei Galaxy 22.

In primavera Apple risponderà con la nuova generazione dei suoi modelli a basso prezzo: gli SE. Ma il vero contrattacco arriverà con ogni probabilità nell'ottobre 2022, con l'uscita dell'iPhone 14 che dovrebbe ospitare tra le tre fotocamere posteriori un sensore principale da ben 48 Megapixel, e forse le funzioni di teleobiettivo e di grandangolo.

Si tratta al momento di indiscrezioni, come quella che vorrebbe in arrivo, forse all'inizio del 2023, del tanto discusso iPhone pieghevole, un progetto misterioso del quale Tim Cook e i suoi disegnatori non hanno mai confermato l'esistenza, ma che nella blogosfera ha già una lunga vita alle spalle.