IL TESTAMENTO DI BERLUSCONI SARA’ APERTO LA PROSSIMA SETTIMANA DAL NOTAIO ROVEDA: SOLO ALLORA SI SAPRA’ A CHI SILVIO HA LASCIATO QUEL 20% DI FININVEST DI CUI AVEVA DIRITTO DI DISPORRE LIBERAMENTE - UNA QUOTA CHE PUO’ CAMBIARE L'ASSETTO DI CONTROLLO DEL GRUPPO – C'È POI L'INCOGNITA SUL LASCITO PER MARTA FASCINA: LA MOGLIE MORGANICA POTREBBE BECCARSI UN ASSEGNO VICINO AI 90 MILIONI…

Estratto dell'articolo di Valentina Iorio per www.corriere.it

BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Sale l’attesa per la lettura del testamento di Silvio Berlusconi, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Il notaio dovrebbe essere Arrigo Roveda dello studio Rlcd di Milano, che nel corso degli anni ha seguito molte operazioni del gruppo Fininvest e del Cavaliere.

Il patrimonio in gioco dovrebbe essere intorno ai 4 miliardi. Il vero interrogativo riguarda il futuro della holding Fininvest, azienda a cui fanno riferimento gran parte delle attività della famiglia, tra cui Mediaset, Mondadori e il Monza: il fondatore deteneva il 61%, mentre la quota restante è suddivisa in parti uguali tra i figli.

ELEONORA BARBARA LUIGI MARINA PIER SILVIO PAOLO BERLUSCONI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Nel testamento dovrebbe venire definito come sarà suddivisa la quota nelle disponibilità di Berlusconi, pari al 20%. Mentre il restante 40% va in automatico ai 5 figli in quote uguali, vale a dire l’8% a testa. Per la quota di cui aveva diritto di disporre liberamente si ipotizza che il Cavaliere abbia fatto una scelta che consenta a chi finora a governato Fininvest di continuare a farlo […]

Le ville e il destino della Dolcedrago

pier silvio barbara eleonora berlusconi

Tra le incognite c’è anche il destino delle celebri ville di Berlusconi e quello della Dolcedrago, la holding che presiede una buona parte del patrimonio immobiliare: da Villa Certosa in Sardegna alla Lampara a Cannes, a Villa Zeffirelli a Roma. Come ha raccontato Mario Gerevini sul Corriere della Sera, gli immobili non ingabbiati in una società e che quindi l’ex premier potrebbe aver deciso di assegnare direttamente agli eredi sono quattro: la dimora storica di Milano-San Gimignano, il villino «Due Palme» di Lampedusa, Villa Campari sul Lago Maggiore […]

Il lascito per Marta Fascina

LE LACRIME DI MARTA FASCINA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Un altro nodo da sciogliere è quello del ruolo nell’asse ereditario di Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che lui chiamava «moglie» e con cui ha celebrato un «quasi matrimonio» a Villa Gernetto. Berlusconi avrà disposto un lascito azionario in suo favore? Secondo alcune fonti alla deputata di Forza Italia potrebbe andare una delle residenze di Berlusconi oltre a un assegno che secondo alcune indiscrezioni potrebbe superare i 90 milioni di euro.

L’apertura del testamento potrebbe rivelare non solo il futuro del patrimonio del Cavaliere ma anche se ci sono disposizioni sul futuro di Forza Italia, il partito da lui fondato nel 1994. […]

villa campari - silvio berlusconi villa san martino 3 villa belvedere 1 villa due palme 4 villa certosa