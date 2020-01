TI AMAZON O NON TI AMMAZZO - ALDO GRASSO: ''IL SERVIZIO DI 'PRESADIRETTA' SULL'E-COMMERCE È MOLTO INTERESSANTE (VIDEO) MA A SENSO UNICO. QUANDO ERO PIÙ GIOVANE SI TEMEVA CHE I SUPERMERCATI POTESSERO DISTRUGGERE IL TESSUTO SOCIALE DEI PICCOLI NEGOZI; POI È STATA LA VOLTA DEI CENTRI COMMERCIALI. ADESSO LE GRANDI PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE. MA IL PROBLEMA È LO STATO, NON LE VENDITE ONLINE PERCHÉ...''

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Tema molto interessante quello affrontato da Riccardo Iacona e da Teresa Paoli in Presa diretta (Rai3, lunedì, ore 21.20). Si parlava di come l' ecommerce e le nuove tecnologie avessero cambiato radicalmente il nostro modo di consumare e di vivere. Basta un clic - si diceva - e qualunque oggetto ci viene consegnato, in tempi rapidissimi, a domicilio. Ma tutto questo ha un prezzo.

Che impatto ha per esempio il commercio online sul mondo del lavoro? Sulla mobilità nelle nostre città? E sui rifiuti e la CO2 prodotti e quindi sull' ambiente? Credo che l' espressione «impatto ambientale» sia stata ripetuta almeno una ventina di volte, tanto per farci capire la preoccupazione di chi conduceva l' inchiesta.

Il che è vero, nessuno lo nega, ma la puntata Vita a domicilio era troppo a senso unico. Quando ero più giovane si temeva che i supermercati potessero distruggere il tessuto sociale dei piccoli negozi; poi è stata la volta dei centri commerciali, anche loro forieri di distruzione. Adesso nel mirino ci sono Amazon e le grandi piattaforme di distribuzione. Tutti gli intervistati, alla vigilia della grande catastrofe, dicevano: «Non vogliamo fermare il progresso, ma». Il problema sta sempre in quel «ma».

Tutti vogliamo salvare i piccoli centri (tipo Bedonia) dove i negozi muoiono, vittime della concorrenza online, ma se il problema del futuro fosse proprio questo vecchio sistema di distribuzione? Sabato avevo bisogno di un pezzo di ricambio per il bagno: ho girato quattro negozi di idraulica (emettendo CO2) e non l' ho trovato. Anzi, sì, ma aveva un costo proibitivo.

Su Internet l' ho trovato a un costo ragionevole (stesso pezzo a metà prezzo) e domenica mi è arrivato. D' accordo, lo Stato dovrebbe intervenire sulle tassazioni, sugli imballaggi, sul fenomeno dello smaltimento (detassando, per esempio, le donazioni) sui lavoratori dell' ultimo miglio. Il problema, dunque, è lo Stato, non l' ecommerce.

