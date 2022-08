2 ago 2022 08:37

TI BRAND E TI PORTO VIA – GRANDI MANOVRE NEL MERCATO DEL LUSSO: ESTEE LAUDER È IN TRATTATIVE PER ACQUISTARE IL MARCHIO TOM FORD PER TRE MILIARDI DI DOLLARI – PER IL COLOSSO DELLA COSMETICA SAREBBE LA PIÙ GRANDE ACQUISIZIONE DI SEMPRE, MA NON SAREBBE L’UNICA AZIENDA INTERESSATA AL BRAND FONDATO DALL’EX DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI…