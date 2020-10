14 ott 2020 20:16

TIM COOK VI SI CUCINA A TUTTI - APPLE TOGLIE CARICATORE E CUFFIE DALLA DOTAZIONE DELL'IPHONE 12. LA MOTIVAZIONE FINTA? PER TUTELARE L'AMBIENTE. QUELLA VERA? COSÌ PUÒ FARVELO PAGARE ALLO STESSO PREZZO NON SOLO RISPARMIANDO SUGLI ACCESSORI, MA COSTRINGENDOVI A COMPRARE A PARTE I COSTOSI AIRPODS PRO (200 EURI) E PURE I CARICABATTERIE CHE CARICANO PIU' LENTI DI QUELLI NON DI MARCA (ALTRI 25 EURI). UN GENIO