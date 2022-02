TIM DO BRASIL - LABRIOLA GODE: L’ANTITRUST BRASILIANA HA DATO IL VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DI OI DA PARTE DELLA CONTROLLATA DI TELECOM, TIM PARTECIPACOES - NEL FRATTEMPO L’AD VA AVANTI CON IL PROGETTO DI SCORPORO DI SERVIZI E RETE: PER LUNEDÌ 14 È STATO CONVOCATO UN CDA STRAORDINARIO. E DOPO L’OFFERTA DI ILIAD PER VODAFONE, QUELLA DI KKR DA 11 MILIARDI APPARE MENO INTERESSANTE…

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Doppio colpo per Pietro Labriola che da una parte ottiene il via libera del Cade, l'Antitrust brasiliana, all'acquisto di Oi da parte della controllata Tim Partecipacoes, e dall'altra procede velocemente per lo scorporo dei servizi dalle rete di Telecom Italia.

Lunedì 14 è stato infatti convocato un cda straordinario di Tim dove sono attese importanti novità sull'infrastruttura di rete del gruppo: si parla di un possibile accordo commerciale, anche in vista della creazione della futura rete unica insieme a Open Fiber.

È improbabile che per allora Telecom risponda al fondo Kkr, che lo scorso 26 novembre ha manifestato l'interesse a un'offerta da 11 miliardi di euro (0,505 euro per azione). Tuttavia se solo due mesi fa il prezzo «non vincolante» del fondo Usa pareva interessante, alla luce di quanto appena offerto da Ilaid per Vodafone Italia, la proposta di Kkr lo è sempre meno.

Intanto ieri il Cade ha dato via libera all'acquisto da parte di Tim di una parte di Oi, quarto gruppo carioca che è in amministrazione controllata dal 2016. Una buona notizia per Tim, che si rafforza in Brasile e come rimedio, dovrà solo affittare a terzi le frequenze.

