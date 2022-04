5 apr 2022 19:15

TIM DELLE MIE BRAME – SI SPACCA IL FONDO KKR. DA UN LATO L’ANIMA STATUNITENSE, PIÙ FREDDA SULLA MAXI-OPA DA 33 MILIARDI DI EURO, E DALL'ALTRO QUELLA EUROPEA, CAPITANATA DA ALBERTO SIGNORI. A DISTANZA DI QUATTRO MESI DALL’ANNUNCIO DELL’OPA “AMICHEVOLE”, SI VOCIFERA CHE GLI AMERICANI AVREBBERO DETTO BASTA: IN PRATICA SIGNORI DEVE TROVARE IL MODO DI USCIRNE SENZA LASCIARCI LE PENNE. COME? SE NON SI RITIRA, LA PROPOSTA DI KKR POTREBBE ARRIVARE A 40 CENT PER AZIONE, ANZICHÉ 50