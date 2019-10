17 ott 2019 12:50

PER TIM C’È UN SALVATORE (ROSSI) - CDP, ELLIOTT E VIVENDI HANNO DECISO: L’EX DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE NON ESECUTIVO, DOPO LE DIMISSIONI DI FULVIO CONTI - ROSSI, PER 43 ANNI DENTRO VIA NAZIONALE, NON È MAI STATO AI VERTICI DI UN’AZIENDA QUOTATA, MA LUNEDÌ SARÀ COOPTATO E NOMINATO ALL’UNANIMITÀ