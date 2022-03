TIM! TIM! - LA SOCIETÀ CONFERMA LA PROPOSTA DI CVC PER L’ACQUISTO DI UNA “PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN UNA SOCIETÀ”. IN PARTICOLARE, IL FONDO BRITANNICO SAREBBE INTERESSATO A UNA QUOTA DELL’AREA “ENTERPRISE” DI SERVCO, LA NUOVA SOCIETÀ DEI SERVIZI CHE NASCERÀ DOPO LA SCISSIONE DELLA RETE - INTANTO PROSEGUONO LE INTERLOCUZIONI CON KKR

cvc capital partners 1

(ANSA) - Proseguono le interlocuzioni di Tim con Kkr per "acquisire le indicazioni necessarie per giudicare concretezza, attualità e attrattività della manifestazione non vincolante ed indicativa di interesse inviata in data 17 novembre 2021". Lo rende noto Tim su richiesta della Consob.

PIETRO LABRIOLA

Tim rende noto, inoltre, che nella tarda serata del 25 marzo scorso è stata ricevuta dal fondo Cvc una "proposta non vincolante" per l'acquisto di una "partecipazione di minoranza in una società, da costituire in caso di perfezionamento dell'operazione".

henry kravis kkr cvc capital partners